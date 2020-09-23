Times: Орбан объявил Трампа главным союзником в войне с «чокнутыми» европейскими либералами

Венгерский премьер-министр заявил, что всецело выступает за победу Дональда Трампа на предстоящих в США выборах. Политик выразил уверенность, что действующий американский президент поможет консервативным правительствам Европы в их противостоянии с западными либералами, пытающимися «наводнить мигрантами» ЕС, передаёт The Times.

Венгрия поддерживает Дональда Трампа как ключевого союзника в борьбе за «нелиберальную демократию» против «чокнутых либералов» Евросоюза, которые выступают за массовую иммиграцию. С таким заявлением выступил премьер-министр страны Виктор Орбан.

Политик заверил, что выступает на стороне действующего американского президента. Таким образом он надеется не допустить, чтобы либеральные США под руководством кандидата от демократов Джо Байдена оказывала влияние на ЕС.

«Мы болеем за то, чтобы Дональд Трамп одержал ещё одну победу, потому что нам хорошо знакома внешняя политика демократических администраций США, построенная на моральном империализме. Мы её попробовали, хотя и под давлением. Нам она не понравилась, и мы не хотим добавки», — отметил премьер-министр, ставший «бельмом на глазу» для многих западноевропейских лидеров, включая Эммануэля Макрона.

В «типично воинственном» эссе Орбан возобновил нападки в адрес ЕС, описав расхождения между консервативными и либеральными участниками блока. «Страны Центральной Европы выбрали другое будущее, свободное от иммиграции и миграции, — рассуждает он. — Неудивительно, что основное внимания в политике уделяется повышению конкурентоспособности, даже если Брюссель хочет двигаться в прямо противоположном направлении: к климатическим целям, доведённым до абсурда, социальной Европе, общей налоговой системе, мультикультурному обществу».

Орбан, занимающий свой нынешний пост с 2010 года, снова обвинил Евросоюз в том, что организация действует в интересах американского миллиардера еврейского происхождения Джорджа Сороса. Премьер также предположил, что выборы в Венгрии в 2022 году станут «решающей битвой».

По словам издания, Венгрия, наряду с Польшей, Чехией и Словакией, успешно сопротивлялась таким инициативам ЕС, как обязательные квоты на поселение мигрантов, что привело к «новому разделению востока и запада на политической карте Европы». Раскол, особенно относительно независимости судебной системы, вызвает вопросы о будущем блока.

«Запад утратил свою привлекательность в глазах Центральной Европы, и то, как мы устраиваем нашу жизнь, ему не очень по душе, — пишет Орбан. — В ближайшие годы нам необходимо сохранить единство Европы, признавая при этом, что у существующей исторической тенденции нет никаких шансов на изменение. Они не могут навязать нам свою волю, и мы не можем сдвинуть их с нынешнего интеллектуального и политического пути».

Статья Орбана вышла на фоне нового предложения ЕС по распределению «миграционной нагрузки». По мнению венгерского лидера, речь идет о «борьбе не на жизнь, а на смерть», потому что «чокнутые либералы не видят причин опасаться даже иммиграционного затопления».

«Нам говорят, что терроризм, преступность, антисемитизм и появление параллельных обществ — лишь временные отклонения или, возможно, родовые муки нового сияющего мира, который вот-вот должен возникнуть. Консервативно-христианско-демократический лагерь отвергает такой непредсказуемый эксперимент над обществами и отдельными личностями, потому что они считают, что риски хронической межкультурной напряжённости и насилия неприемлемо высоки», — добавил Орбан.