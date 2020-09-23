И целого миллиарда мало — CNN о намерении Китая пересчитать всех жителей Поднебесной

Китайские власти намерены провести седьмую в истории страны перепись населения, пишет CNN. Издание отмечает, что эта перепись впервые может показать снижение численности населения из-за последствий политики «один ребёнок на семью». Таким образом, Китай может уступить первое место в мире по численности населения Индии.

1 ноября 2020 года в Китае начнётся седьмая в истории страны перепись населения, сообщает CNN. Согласно данным местных СМИ, примерно 7 млн сотрудников, распределённые по всей территории КНР, будут собирать личные данные граждан.

Всеобщая перепись населения проводится в Китае каждые десять лет, пишет издание. В ходе последней переписи выяснилось, что население страны выросло с 1,29 до 1,37 млрд человек. Примечательно, что перепись 2010 года стала первой, включившей в себя иностранцев.

Как отмечает CNN, переписи предоставляют важнейшие данные для принятия политических решений: их значение с каждым годом увеличивается, учитывая, что демографическая «бомба замедленного действия», заключающаяся в политике «один ребёнок на одну семью», начинает давать о себе знать. Последняя перепись показала, что доля населения в возрасте младше 14 лет снизилась на 6,2%.

Издание напоминает, что Пекин начал сворачивать политику «один ребёнок на одну семью» в 2015 году, после того как нехватка молодого населения стала очевидной. В прошлом году коэффициент рождаемости в стране упал до абсолютного минимума с момента образования КНР. При этом доля населения в возрасте старше 60 лет составила 18%.

Как отмечает CNN, есть вероятность того, что перепись 2020 года выявит первое за долгие годы снижение населения, в результате чего Китай может уступить Индии звание страны с самым большим числом жителей. Отмечается, что осуществление переписи может быть затруднено пандемией коронавируса, однако количество заражений в Китае остаётся на очень низком уровне. В минувшее воскресенье было зафиксировано лишь 12 ввозных случаев.