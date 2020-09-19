Najwyższy Czas: польский политик обвинил Россию в манипуляции историческими фактами

03:00
«Зенит» на выезде сыграл вничью с «Уралом» в восьмом туре РПЛ
Петербургский «Зенит» и екатеринбургский «Урал» не выявили победителя в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
03:00
В результате ДТП в Нижегородской области погибли пять человек
Жертвами столкновения трёх автомобилей на 442-м километре федеральной автодороги М-7 «Волга» в Кстовском районе Нижегородской области стали пять человек.
03:00
Дзюба вышел на восьмое место в списке лучших бомбардиров в истории «Зенита»
Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба вышел на восьмое место в списке лучших бомбардиров в истории клуба с берегов Невы.
03:00
Судьи засчитали гол Дзюбы в матче с «Уралом» после трёх минут просмотров на предмет офсайда
Судьи засчитали мяч нападающего петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы в ворота екатеринбургского «Урала» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) после длительного просмотра видеоповтора.
03:00
В Минске на акции протеста прошли задержания
В Минске на несанкционированной акции протеста прошли задержания, несколько участников доставлены для разбирательства в территориальные отделения милиции, сообщила РИА Новости официальный представитель ГУВД минского горисполкома Наталья Ганусевич.
03:00
Ласицкене победила в прыжках в высоту на командном ЧР по лёгкой атлетике
Мария Ласицкене одержала победу в прыжках в высоту на командном чемпионате России по лёгкой атлетике в Сочи.
03:00
Тренер «Вулверхэмптона» подтвердил переход Жоты в «Ливерпуль»
Главный тренер «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту подтвердил, что полузащитник команды Диогу Жота станет игроком «Ливерпуля».
03:00
В МИД России назвали цели санкций ЕС против Белоруссии
Евросоюз делает ставку на смену действующей власти в Белоруссии путём санкций, этот метод закрепляется во внешнеполитическом арсенале Брюсселя, считают в Министерстве иностранных дел России.
03:00
Красильников и Стояновский сыграют с Ляминым и Мыськивым в полуфинале ЧЕ по пляжному волейболу
Россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский победили норвежцев Хендрика Николаи Мола и Матиаса Бернтсена в матче 1/4 финала чемпионата Европы по пляжному волейболу в латвийской Юрмале.
03:00
Худобин является основным претендентом на звание самого ценного игрока Кубка Стэнли
Российский голкипер «Даллас Старз» Антон Худобин является основным претендентом на звание самого ценного игрока текущего Кубка Стэнли по версии официального сайта Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
03:00
Борисов рассказал об оснащении российской армии современным оружием
Оснащённость российской армии современным вооружением должна достигнуть 70% к 2021 году. С таким заявлением выступил вице-премьер России Юрий Борисов.
03:00
Лямин и Мыськив вышли в полуфинал ЧЕ по пляжному волейболу в Юрмале
Россияне Никита Лямин и Тарас Мыськив обыграли швейцарцев Марко Краттигера и Флориана Бреера в матче 1/4 финала чемпионата Европы по пляжному волейболу в Юрмале.
03:00
В МИД России оценили «заигрывание» ЕС с Тихановской
Возможная встреча и «заигрывание» глав МИД Евросоюза с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской являются частью сценария вмешательства во внутренние дела республики.
03:00
Футболист «Спартака» Глушенков перенесёт операцию из-за разрыва крестообразной связки
Нападающий московского «Спартака» Максим Глушенков в ближайшее время перенесёт операцию в связи с разрывом крестообразной связки коленного сустава.
03:00
В рижском хоккейном клубе «Динамо» произошла вспышка COVID-19
Как минимум пять представителей рижского хоккейного клуба «Динамо» заболели коронавирусом.
03:00
В КСИР намерены мстить лишь причастным к убийству Сулеймани
Командующий иранским Корпусом стражей Исламской революции Хосейн Салами заявил, что целью мести за генерала Касема Сулеймани являются только те, кто участвовал в его убийстве.
03:00
Костомаров о Тодоренко: захотела исполнить самую навороченную поддержку олимпийских чемпионов
Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров рассказал, что многие участники «Ледникового периода», которые никогда не стояли на льду, сразу хотят выучить сложные элементы.
03:00
Костомаров о Гусевой: был счастлив, что у меня крутая партнёрша из «Бригады»
Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров считает, что ему всегда везло с партнёршами в телешоу «Звёзды на льду» и «Ледниковый период».
03:00
Число случаев коронавируса в США превысило 6,7 млн
В США число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 увеличилось за сутки более чем на 49,5 тыс. и достигло 6 726 480.
03:00
Щербакова лидирует после короткой программы на этапе Кубка России по фигурному катанию
Фигуристка Анна Щербакова выиграла короткую программу в женских одиночных соревнованиях на первом этапе Кубка России в Сызрани.
03:00
Худайбердиева и Базин победили в танцах на льду на этапе Кубка России
Елизавета Худайбердиева и Егор Базин победили в танцах на льду на первом этапе Кубка России по фигурному катанию в Сызрани.
03:00
У Комаровского рынка в Минске начался марш оппозиции
У Комаровского рынка в Минске начался марш оппозиции, сообщает ТАСС. Как уточняется, организаторы несанкционированного марша призвали участников шествия приходить в яркой одежде.
03:00
Сливко объяснила, за счёт чего победила в индивидуальной гонке на ЧР по летнему биатлону
Виктория Сливко объяснила, за счёт чего ей удалось завоевать золото в индивидуальной гонке на 15 км на чемпионате России по летнему биатлону в Тюмени.
03:00
Помпео обсудил с главой МИД Бразилии ситуацию в Венесуэле
Госсекретарь США Майкл Помпео в ходе своего визита в Бразилию обсудил с главой МИД этой страны Эрнесту Араужу ситуацию в Венесуэле.
03:00
Вратарь «Тамбова» Рыжиков рассказал, как в 2011 году им интересовалась «Барселона»
Голкипер «Тамбова» Сергей Рыжиков рассказал, что в период выступлений за казанский «Рубин» им интересовался испанский футбольный клуб «Барселона».
03:00
Навальный опубликовал новое фото из клиники «Шарите»
Алексей Навальный, который находится в берлинской клинике «Шарите», опубликовал в своём Instagram новую фотографию и рассказал о лечении.
03:00
Карпин в розовом парике поздравил Ростов-на-Дону с Днём города
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в розовом парике поздравил жителей Ростова-на-Дону с Днём города.
03:00
Минск отреагировал на возможность участия Тихановской во встрече глав МИД ЕС
Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что возможная встреча глав МИД Евросоюза с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской в Брюсселе является неприкрытым вмешательством в дела республики.
03:00
Костомаров объяснил, почему не захотел встать в пару с Домниной
Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров рассказал, как мог встать в пару с Оксаной Домниной, и объяснил, почему не сделал этого.
03:00
Путин сравнил создание «Авангарда» с реализацией ядерного проекта СССР
Воплощение идеи гиперзвукового блока «Авангард» сопоставимо с реализацией Советским Союзом ядерного и ракетного проектов, которыми занимались Игорь Курчатов и Сергей Королёв, заявил российский президент Владимир Путин.
03:00
Костомаров вспомнил как выпивал и хулиганил на турнире в Австрии с Мурванидзе
Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров рассказал о своём поведении в состоянии алкогольного опьянения после одного из турниров в Австрии.
03:00
В ДТП на Сахалине два человека погибли и пятеро пострадали
В ДТП с участием четырёх автомобилей на Сахалине погибли два человека и пятеро пострадали.
03:00
Смолов заявил, что снова готов пробить пенальти в составе сборной России
Нападающий московского «Локомотива» Фёдор Смолов заявил, что готов снова исполнить пенальти в серии 11-метровых ударов в составе сборной России, если будет такая возможность.
03:00
Путин рассказал, почему Россия разработала гиперзвуковое оружие
Российский президент Владимир Путин рассказал, почему Россия приступила к разработке гиперзвукового оружия.
03:00
Губерниев отреагировал на фото Ефимовой на фоне заката
Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на новое фото трёхкратной призёрки Олимпийских игр по плаванию Юлии Ефимовой.
03:00
Число случаев COVID-19 в Белоруссии за сутки выросло на 231
Количество зарегистрированных случаев коронавируса в Белоруссии за сутки выросло на 231 — до 75 461.
03:00
Путин наградил орденом разработчика боевого блока «Авангард»
Российский президент Владимир Путин наградил почётного гендиректора, почётного генерального конструктора «НПО машиностроения» Герберта Ефремова орденом Святого апостола Андрея Первозванного за разработку гиперзвукового блока «Авангард».
03:00
Источник: «Локомотив» договорился о переходе экс-футболиста сборной Хорватии Манджукича
Московский футбольный клуб «Локомотив» окончательно договорился о переходе бывшего нападающего туринского «Ювентуса» Марио Манджукича.
03:00
Суд арестовал на два месяца обвиняемого в убийстве сестёр в Рыбинске
Рыбинский городской суд заключил под стражу на два месяца Виталия Молчанова, обвиняемого в убийстве двух сестер в Рыбинске Ярославской области.
03:00
Путин: Россия обладает самыми современными видами оружия
Впервые в новейшей истории Россия обладает самым совершенным оружием, которое кратно превосходит по характеристикам все существующие сегодня вооружения, заявил российский президент Владимир Путин.
03:00
Загитова представила новую коллекцию Puma
Российская фигуристка Алина Загитова представила новую коллекцию бренда спортивной одежды Puma.
03:00
В Петербурге закрыли фитнес-клуб после отравления детей парами хлора
Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу временно запретило работу фитнес-клуба на улице Ярослава Гашека, в котором группа детей получила отравление хлором при посещении бассейна.
03:00
Жена Семака рассказала, как недавно испугалась за свою жизнь
Анна Семак, жена главного тренера петербургского «Зенита» Сергея Семака, рассказала, что минувшей ночью испугалась за свою жизнь.
03:00
Макрогузова и Холомина вышли в полуфинал женского ЧЕ по пляжному волейболу
Россиянки Надежда Макрогузова и Светлана Холомина обыграли итальянок Марту Менегатти и Викторию Орси Тот в матче 1/4 финала чемпионата Европы по пляжному волейболу среди женщин в латвийской Юрмале.
03:00
Глава МИД Украины: Лукашенко свой выбор сделал
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко сделал свой выбор в виде поддержки Россией.
03:00
Слуцкий уверен, что «Спартак» будет хорошо настроен на матч с «Рубином»
Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от матча восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Спартаком».
03:00
Губернатор Саратовской области заразился коронавирусом
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев заразился коронавирусом. Об этом он сообщил в своём Instagram. По словам политика, болезнь протекает в лёгкой форме.
03:00
Костомаров объяснил, за что его дисквалифицировали после Универсиады в 1997-м
Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров вспомнил о своей дисквалифицировали после Универсиады 1997 года.
03:00
Костомаров рассказал, кто заставил его задуматься о воссоединении с Навкой
Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров рассказал, кто заставил его задуматься о воссоединении со своей партнёршей Татьяной Навкой.
03:00
Путин 23 сентября встретится с полным составом Совета Федерации
Российский президент Владимир Путин 23 сентября проведёт встречу с полным составом Совета Федерации. Об этом сообщил глава регламентного комитета Совфеда Вячеслав Тимченко.