Onet: Варшава требует ареста российских диспетчеров, но Москва отказывает ей в этом

Бывший заместитель генерального прокурора Рышард Стефаньский оказался прав — Россия не выдаст Польше для суда собственных граждан, ведь это всегда исключительно политическое решение. Речь идёт о трёх диспетчерах, которые дежурили в аэропорту Смоленск-Северный в день крушения Ту-154, на борту которого погиб президент Польши Лех Качиньский.

Спустя три года после изменений обвинений Государственная прокуратура обратилась в суд с запросом о временном аресте трёх диспетчеров, которые работали в смоленском аэропорту в апреле 2010 года: Павла П., Виктора Р. и бывшего командира аэропорта полковника Николая К., сообщает Onet.

«Следственная группа №1 Государственной национальной прокуратуры обратилась в районный суд Варшава-Мокотув с запросом о временном аресте трёх инспекторов, находившихся на службе в аэропорту Смоленск-Северный в 2010 году», — заявила в среду вечером Польскому агентству печати пресс-секретарь Государственной прокуратуры Эва Бялик. «Обвинения, предъявленные инспекторам, касаются умышленных действий, которые привели к авиакатастрофе, в результате которой погибло много людей», — объяснила она.

По мнению Onet, это первый шаг к получению международного ордера на арест. После того как суд вынесет решение о временном задержании диспетчеров, следователи смогут предпринять соответствующие меры по их задержанию.

В апреле 2017 года прокуратура вынесла постановления об изменении обвинений, выдвинутых против российских диспетчеров в 2015 году, — с непреднамеренного причинения катастрофы на умышленные действия. Прокуратура предположила, что подозреваемые, выдав разрешение самолёту на снижение и на посадку, не исключали возможность авиакатастрофы. Это означает преднамеренное создание авиакатастрофы, в результате которой погибло много людей.

В феврале 2016 года Россия отказала Польше в проведении действий по предъявлению обвинений в отношении диспетчеров как «не подлежащих исполнению».

«Привлечь российских авиадиспетчеров из Смоленска в польский суд практически невозможно», — уверен польский профессор, бывший заместитель генерального прокурора Рышард Стефаньский.

В интервью Польскому агентству печати профессор заявил, что Россия не может выдать собственных граждан. «Это всегда политическое решение», — объяснил он. Стефаньский напомнил, что в Польше невозможно провести заочный суд без присутствия обвиняемых иностранцев.

* Комментарий ИноТВ:

Как сообщил РИА Новости заместитель председателя международного комитета Совета Федерации Андрей Климов, российская сторона не выдаст Польше авиадиспетчеров, которых польская прокуратура назвала якобы причастными к крушению самолёта экс-президента Польши Леха Качиньского. Это запрещает российская Конституция. Более того, Климов посоветовал Польше «на этом дело и закрывать».