Das Erste: Индия протестирует российскую вакцину от коронавируса

Индийская компания Dr. Reddy’s и российские государственные фонды заключили соглашение о проведении в Индии испытаний российской вакцины «Спутник V», пишет Das Erste. Отмечается, что если вакцина получит одобрение, то на территорию Индии смогут поставить 100 млн доз российского препарата.

Ввиду резко растущих случаев заражения коронавиурсом, в Индии планируют начать испытания российской вакцины «Спутник V», сообщает Das Erste. Соответствующие соглашение было достигнуто между индийской фармацевтической компанией Dr. Reddy’s и российскими государственными фондами.

Таким образом, вакцина, чья быстрая регистрация в России спровоцировала критику в разных мира, вступит в Индии в, так называемую, третью фазу испытаний, пишет издание. Согласно данным Dr. Reddy’s, как только индийские власти дадут российской вакцине «зелёный свет», в Индию может быть поставлено 100 млн доз.

По словам Сатьяджита Рата, учёного из индийского Национального института иммунологии, применение не до конца испытанных медикаментов может быть осуществлено с помощью «экстренного одобрения». При этом Рат считает, что на данный момент предпосылок для таких действий нет: экстренное одобрение применяется в случае, если не до конца известна степень эффективности и безопасности медикамента, но он срочно необходим.

Между тем, количество заражений коронавирусом в Индии резко растёт, отмечает Das Erste. На данный момент подтверждено уже более 5 млн случаев заражений. Каждый день регистрируется почти 100 тысяч новых случаев. При этом количество тестов также заметно увеличивается: за прошедшие сутки по всей Индии было взято более 1,1 млн тестов на коронавирус.

Издание сообщает, что несколько индийских фармацевтических компаний также работают над собственной вакциной от коронавируса. Впрочем, по словам главы индийского Института сыворотки Адара Поонавалла, общедоступная вакцина будет готова не раньше конца 2024 года.