Euronews: жители острова Лесбос требуют вывезти оттуда всех мигрантов

Жители села Мория рассказали в интервью Euronews, почему их отношение к мигрантам за прошедшие годы заметно ухудшилось. По словам обитателей греческого острова Лесбос, они чувствуют себя обманутыми и требуют от властей расформировать центр приёма беженцев, потому что уже устали жить в условиях постоянного страха и экономического кризиса. Сами мигранты при этом тоже требуют, чтобы им разрешили покинуть Лесбос, однако другие страны Европы пока не спешат их принимать.
На острове Лесбос сотни мигрантов разместились во временном палаточном городке за пределами главного порта Митилини. После пожара в центре по приёму беженцев Мориа без крыши над головой оказались 12 тысяч человек.
Многие требуют, чтобы их отправили на материк или в другие европейские страны. Мигранты не хотят оставаться на острове — а местные жители и здешние власти не желают видеть на Лесбосе мигрантов. Корреспондент Euronews побывал в селе Мориа.
АГЛАЯ ПАНАГОПУЛУ, жительница села Мориа: Мы движемся к катастрофе. Экономического роста нет. У нас бы должен развиваться туризм, но уже 5—6 лет туристов нет. Мы живём в перманентном страхе: 500 мигрантов, тысяча, две тысячи... Мы постоянно находимся в такой ситуации. Это позор, что так пострадал наш остров. И ложь. Власти обманули нас!
ТЕОДОРОС КАСКАМПАС, житель села Мориа: Мигранты должны уехать как можно скорее. Когда они только прибыли, мы хорошо к ним относились. Но они разрушили наш остров! Правительство Греции тоже в этом виновато.
ЯННИС МАСТРОДЖИАННИС, глава муниципального совета Мории: Мигранты — прежде всего, люди. Мы заботились о них, мы дали им всё, что смогли. Даже сейчас, если возникнет необходимость, мы поможем им снова! Но, к сожалению, они неуважительно отнеслись к нашему гостеприимству. Они думали, что у них есть только права — и при этом нет никаких обязательств. А что касается нас — то правительство требовало от нас выполнять обязательства, а вот прав у нас не было.
АПОСТОЛОС СТАИКОС, корреспондент Euronews: Если вы не живёте здесь — легко рассуждать о солидарности и обвинять других в «расизме», так говорят жители Мории. Люди больше не желают слышать никаких обещаний. Они просят, чтобы центр по приёму беженцев, названный так же, как их село, окончательно закрыли.
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