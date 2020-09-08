Fox News: Трамп запретил проводить тренинги о том, что США — расистская страна

В американских федеральных структурах больше не будут проводиться тренинги по критической расовой теории, передаёт Fox News. Как отмечает телеканал, эта теория гласит, что США по своей сути — расистская страна и все белые — расисты. Длительное «промывание мозгов» и послужило причиной погромов на улицах американских городов, полагает телеведущий Грег Гатфелд.
Трамповский Белый дом только что покончил с тренингами по критической расовой теории в федеральных структурах. Эта теория утверждает, что наша страна расистская по своей природе и все белые здесь — расисты. Итак, большой оранжевый вредина снова сделал то, на что ни у кого раньше не хватало смелости. Искоренил карающую идеологию, которая рушит предприятия и людские жизни, причём за ваши деньги.
Это болезнь, зародившаяся в полных ненависти левых академических кругах. Критическая расовая теория подрывает позитивные основы американского мировоззрения, давая этой нации новое определение: двигатель угнетения. Это приводит к разладу в школах, в семьях, а теперь и на работе.
Главное качество замечательного сотрудника — позитивное отношение. Критическая расовая теория заменяет это завистью и недовольством. Её плоды вы видите на улицах американских городов. Это началось в университетах, потом вылилось в тренинги по «неосознанной предвзятости» на работе, а кульминацией стали инфантильные погромщики, использующие эту идеологию для оправдания насилия.
Удивляетесь, почему эти клоуны пристают к посетителям в ресторанах? Им промыли мозги, и они считают, что вы — расист, просто не осознаёте этого. И они пришли открыть вам глаза. «Неосознанный расизм» — это значит, что даже если вы говорите, что вы не расист, вам отвечают: «Нет, вы просто этого не сознаёте». Это секта.
Но люди, выступающие за такую идеологическую обработку, сами руководствуются неосознанным расизмом: они исходят из того, что все белые одинаковые, с «белой привилегией». Да это осознанный расизм!
И Трамп правильно делает, что выводит этот токсин из рабочего пространства. Будем надеяться, что эта смелость подаст пример другим. От этого зависит выживание нашей страны.
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