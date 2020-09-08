Bloomberg: российская экономика неожиданно успешно справляется с кризисом на фоне пандемии

Спад в российской экономике под влиянием кризиса, вызванного глобальной пандемией коронавирусной инфекции, оказался в итоге менее значительным, чем предсказывали прогнозы. Статистика показывает, что экономика России переживает пандемию лучше, чем многие другие страны. По мнению аналитиков, в дальнейшем прогнозы в отношении России могут даже улучшиться, сообщает Bloomberg.

Несмотря на негативное влияние пандемии, спад в российской экономике в 2020 году оказался менее значительным, чем изначально прогнозировалось, отмечает Bloomberg. Эксперты объясняют это тем, что в момент начала кризиса российская экономика «находилась в лучшей форме, чем многие другие», говорится в статье.



На прошлой неделе Россия стала четвёртой страной, где было выявлено в сумме более миллиона случаев заболевания коронавирусом. Однако её экономика переживает пандемию лучше, чем экономики ряда других крупных развивающихся стран, отмечает автор. И по мнению аналитиков, в дальнейшем прогнозы могут даже улучшиться.



«Когда началась пандемия, Россия находилась в довольно хорошей форме: низкий уровень инфляции, низкий уровень безработицы, стабильный банковский сектор и огромные резервы. Если не случится каких-то дополнительных потрясений, мы ожидаем волну улучшения прогнозов для российской экономики в этом году», — пояснила в интервью Bloomberg Софья Донец, главный экономист инвестиционной компании «Ренессанс капитал».



Эта компания придерживается «наиболее оптимистичного взгляда» на прогноз для российской экономики, говорится в статье. Эксперты из «Ренессанс капитал» предсказывают, что в 2020 году она сократится на 3,3% — однако вырастет на 3,8% уже в следующем году. В то время как аналитики Bloomberg предполагают, что в этом году российская экономика сократится на 4,8%, однако даже это вдвое меньше первоначальных пессимистичных прогнозов, которые допускало российское правительство в самом начале пандемии, подчёркивает автор.



Как заявил Максим Орешкин, помощник президента России Владимира Путина по вопросам экономики, нынешние скорректированные прогнозы предполагают, что такие ключевые показатели, как безработица, смогут вернуться к докризисному уровню уже в 2021 году. А эксперты Международного валютного фонда предсказывают, что в нынешнем году Россия даже сумеет достичь своей желанной цели и занять пятое место среди крупнейших мировых экономик в рейтинге на основании данных о паритете покупательной способности, сообщает Bloomberg.



«Благодаря санкциям, введённым в 2014 году, Россия сегодня в гораздо меньшей степени зависит от притока внешнего капитала, поэтому пандемия нанесла её экономике меньше вреда», — пояснила в интервью Bloomberg Элина Рыбакова, заместитель главного экономиста в Институте международных финансов в Вашингтоне. В то же время предполагается, что в будущем году Германия сможет вновь вернуть себе эту позицию, отмечается в статье.



Кроме того, российский сектор услуг и малый бизнес, больше всего пострадавшие из-за введения ограничительных карантинных мер, являются относительно небольшими, если сравнить с другими странами. Поэтому и общее негативное влияние на экономику здесь оказалось тоже не столь значительным, поясняет автор.



Некоторые экономисты даже предсказывают уже «медленный рост», в то время как российское правительство планирует приостановить ограниченное стимулирование экономики и сократить расходы в следующем году. Вместе с тем, согласно прогнозам государственного банка ВЭБ, до 2024 года включительно рост экономики в России не будет превышать 3%, что в целом ниже среднемировых показателей, заключает Bloomberg.