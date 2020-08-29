AT: генерал США сообщил, что Вашингтон скоро нейтрализует космические угрозы — но не уточнил каким образом

США скоро будут обладать средствами, способными нейтрализовать вполне реальные космические угрозы, в том числе со стороны России и Китая, пишет Asia Times со ссылкой на заявление генерал-майора Армии Национальной гвардии Тима Лоусона. Тем не менее, конкретной информации на этот счёт Лоусон не сообщил по причине засекреченности соответствующих проектов.

Чиновники Космического командования США имеют дело с очевидными и опасными угрозами — и это ещё мягко сказано. Противники Вашингтона научились применять средства РЭБ, лазеры наземного базирования, кинетическое оружие, находящееся в том числе и в космосе, и даже осуществлять там ядерные взрывы. При этом Китай уже испытал свои противоспутниковые ракеты, в то время как Россия развернула ряд орбитальных систем, которые могут угрожать американским спутникам, пишет Asia Times.

Однако, если верить генерал-майору Армии Национальной гвардии США Тиму Лоусону, Америка в скором времени окажется в состоянии нейтрализовать эти угрозы. Тем не менее, по словам генерала, он не имеет права рассказать об этом поподробнее по той причине, что соответствующие проекты засекречены в рамках «скрытого бюджета» Пентагона.

«Учитывая, что географически боевое командование уделает главное внимание космосу, подобные моменты не дают нам спать по ночам», — отметил Лоусон. — И мне бы хотелось сесть за закрытыми дверьми и обсудить некоторые вещи, которые, по нашему мнению, нам действительно нужны».

«Зачастую, когда ты рассматриваешь эту картину угроз, то она слегка пугает. Однако потом ты переводишь взгляд на нашу сторону и — поверьте мне — у нас на подходе много чего есть. Так что это хорошие новости», — добавил генерал.

Значительная часть военных проектов США в космосе засекречена, поэтому людям со стороны очень трудно уловить тенденцию происходящего, напоминает издание.

Между тем, Лоусон указал на то, что США должны обязательно создать устойчивую космическую архитектуру, включающую в себя сети из малых разведывательных спутников и спутников связи, которые будут менее уязвимы для атак противника.

«При наличии комплекса из сотен маленьких спутников противник может выбить довольно значительную их часть, но это никак на нас не отразится, — объяснил он. — Речь о той самой устойчивости, к которой мы так стремимся».

Кроме того, Космическое командование заинтересовано в развитии космической логистики, в том числе методах дозаправки на орбите и обслуживании спутников.

«Если мы когда-нибудь сможем понять, как этого добиться в плане экономики, то это был бы прорыв, это точно, — заявил Лоусон. — Никаких сомнений в этом нет. И мы целиком и полностью поддерживаем потенциал, который бы позволил нам этим заниматься».