Смерть за превышение скорости: NBC рассказал об опасных манёврах американской полиции

Манёвр под названием PIT, разработанный для остановки нарушителей, пытающихся скрыться, широко применяется в США, сообщает NBC. Как показало недавнее расследование, из-за подобных полицейских методов с 2016 года погибло не менее 30 человек, в том числе пассажиры и случайные прохожие.

Молодой человек на грузовике-пикапе проезжает на красный свет в сельской местности Арканзаса. Полиция требует остановиться, но он не останавливается. В апреле этого года получасовая погоня закончилась автокатастрофой с возгоранием: грузовик перевернулся, и полицейская машина подлетела в воздух. Но это не было несчастным случаем. Согласно полицейским записям, крушение спровоцировал сотрудник полиции штата: он толкнул грузовик на скорости 109 миль в час. Полицейский получил травму. Но водитель грузовика, 34-летний Джастин Бэттенфилд, погиб.



ЛИНДА ХЭММ, подруга родственников погибшего: Честно говоря, я думаю, что такого не должно было произойти. При той скорости, с которой он двигался. У них было много возможностей остановить его до его возвращения в город.



Полицейский использовал этот спорный манёвр, известный как «техника точной остановки», или PIT, разработанный для того, чтобы останавливать машины нарушителей, пытающихся скрыться.



Расследование, опубликованное сегодня в The Washington Post, установило, что с 2016 года по меньшей мере 30 человек погибло, сотни получили травмы в результате применения PIT-манёвра полицией. Из числа погибших 18 — водители, которых заподозрили в мелких нарушениях правил дорожного движения, таких как превышение скорости, выяснила The Washington Post. 10 погибших были пассажирами, ещё четыре просто стояли рядом.



ДЖЕФФ АЛПЕРТ, профессор криминологии Университета Южной Каролины: При правильном применении PIT — хороший, безопасный манёвр. Когда же его применяют неправильно, на высокой скорости, или в неподходящей местности, или против неподходящего транспортного средства, он смертелен.



Манёвр был разработан десятки лет назад в округе Фэрфакс, штат Вирджиния. Там полицейские упражняются в нём на невысоких скоростях на треке.



ПОЛИЦЕЙСКИЙ: Приближаясь, я сравниваюсь с нарушителем в скорости. Сравнявшись с нарушителем в скорости, я пристраиваюсь сбоку. Я прикасаюсь к нужной части его автомобиля и удерживаю этот контакт, пока не создадутся безопасные условия. Потом хороший (неразборчиво), чтобы завершить манёвр. И останавливаюсь.



Полиция округа Фэрфакс заявляет, что применяет PIT на улицах примерно 13 раз в год и до сих пор никто серьёзно не пострадал.



КЕН ДИЛАНЯН, корреспондент NBC News: Если погибает случайный прохожий или объект преследования в машине, это же провал, так не должно быть!



ДЖЕЙ ДЖЕКСОН, лейтенант департамента полиции округа Фэрфакс: PIT делается не для этого. Нет, сэр.



Некоторые департаменты, включая полицию штата Нью-Йорк, запретили PIT. Тогда как другие, такие как департамент полиции Лос-Анджелеса, запрещают его на скорости свыше 35 миль в час. Но многие крупные полицейские агентства допускают применение этой техники на любой скорости, установила The Washington Post.



Полиция округа Фэрфакс заявляет, что применяет PIT только для того, чтобы остановить предполагаемого опасного преступника. И никогда не применяет его против нарушителя правил дорожного движения на скорости 109 миль в час, как произошло в Арканзасе.



Кен Диланян, NBC News, Шантильи, штат Вирджиния.



Дата выхода в эфир 23 августа 2020 года.