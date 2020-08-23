NBC: жители Луизианы требуют ответов после убийства темнокожего мужчины полицейскими

В городе Лафайетт, штат Луизиана, местные полицейские застрелили темнокожего мужчину, который имел при себе нож, передаёт NBC. Теперь местные жители требуют ответов, поскольку этот инцидент попал на видео, на котором видно, что погибший двигался от стражей правопорядка, а не по направлению к ним.
Сегодня в результате стычки с полицией погиб очередной темнокожий. Этот инцидент произошёл прошлой ночью в Луизиане и был заснят на видео. Теперь местные жители требуют ответов. С подробностями Сара Харман. Предупреждаем, что видео содержит шокирующие кадры.
Этим вечером — горе и негодование после того, как полиция города Лафайетт застрелила 31-летнего Трэйфорда Пеллерина. Произошло это после противостояния, развернувшегося около минимаркета. Прохожие засняли часть этого инцидента.
ЖЕНЩИНА ЗА КАДРОМ: У него нож. У него нож. Они видят нож. Они его застрелят. Нет, нам нужно подождать. Нужно подождать. У него чёртов нож. Ложись на землю. Они бьют его электрошоком, а ему ничего. Они… (звучат выстрелы, крики). Боже мой! Боже мой! Боже мой! Они только что застрелили этого мужчину.
Пока неясно, что произошло до того, как началась видеосъёмка. Полиция штата заявила, что Пеллерин был вооружён ножом, а офицеры применили электрошокеры, однако последние оказались неэффективны. По данным полиции, огонь был открыт, когда Пеллерин попытался войти в минимаркет, где находились люди. Его смерть констатировали в местной больнице.
ДЕВОН НОРМАН, глава отделения Национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения в городе Лафайетт: Это отнюдь не очередное имя, пополнившее список. Речь идёт о скорбящих людях, и я никогда ещё не видел такой скорби.
Американский союз защиты гражданских свобод в штате Луизианна, среди прочего, заявил о том, что видео, заснятое на месте происшествия с помощью мобильного телефона, ясно демонстрирует: господин Пеллерин двигался от полицейских, а не по направлению к ним, при этом его не только били электрошоком, но и застрелили жестоким образом.
ДЖАМАЛ ТЭЙЛОР, общественный активист города Лафайетт: Я хочу знать, почему полиция не пыталась разрядить ситуацию.
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