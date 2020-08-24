«Сгинь, сатана»: белорусские бабушки отказали корреспонденту CNN в гостеприимстве

Попытка CNN взять интервью в белорусской деревне, где живут «самые преданные сторонники» Александра Лукашенко, потерпела провал. Местные жители очень холодно приняли съёмочную группу американского телеканала, посоветовав им не лезть в дела республики.

Живая цепь, требующая изменений. В пятницу вечером оппозиция вновь в большом количестве вышла на улицы Минска с призывом провести новые выборы и завершить многолетнее диктаторское правление Александра Лукашенко.

ФРЕДЕРИК ПЛЯЙТГЕН, старший международный корреспондент CNN: Белорусская оппозиция пытается не упустить инициативу, обретённую за последние несколько дней. В то же время Александр Лукашенко также пытается укрепить своё положение и контроль над страной.

Лидер оппозиции, находящаяся в изгнании в Литве, призвала тех, кто организуют забастовки с целью надавить на правительство, не отступать.

СВЕТЛАНА ТИХАНОВСКАЯ, лидер оппозиции: Забастовки — это абсолютно легальное и мощное оружие против режима. Они это знают и поэтому вас запугивают.

Но во многих местах тактика правительства, судя по всему, работает. Мы отправились в Солигорск, где находятся гигантские шахты по добыче калия — ключевой статьи на экспорт. Многие рабочие здесь участвовали в забастовке. Но когда мы приехали, осталось только несколько человек.

По их словам, многие вернулись к работе из-за угроз руководства. Управляющие шахтами не ответили на просьбу CNN прокомментировать ситуацию.

«Забастовка сейчас закончилась, — говорит этот рабочий. — Производство возобновилось. Вот и всё, что можно сказать. Каждого работника вызывали и проводили с ними очень обстоятельную беседу».

В пятницу во время визита на фабрику по производству куриных сосисок сам Лукашенко упивался поддержкой своих преданных сторонников. Теперь он открыто утверждает, что США и Европа раздувают и управляют протестом. И добавляет, что вскоре с ним разберётся.

«Разве она (Тихоновская. — ИноТВ) похожа на президента? — говорит Лукашенко. — Ну, вы же видели. Уже признаются: ни программы, ничего не было. На эмоциях хотели проскочить. Не получилось».

В деревне, известной своей упорной поддержкой Лукашенко, нас ждал далеко не самый тёплый приём, когда мы спросили о трудностях правления Лукашенко.

ПЕРВАЯ ЖЕНЩИНА: Зачем вы суете свой нос в дела Белоруссии? Что вам надо?*

ВТОРАЯ ЖЕНЩИНА: (смеётся и крестит съёмочную группу) Сгинь, сатана!

Сторонники Лукашенко также выходят на улицы. Они устраивают собственные митинги, на которых превозносят многолетнего лидера, пока он пытается увильнуть от своих соперников и удержать в жёсткой хватке власть в Белоруссии.

Фред Пляйтген, CNN, Минск.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 22 августа 2020 года.



* Так говорится в переводе CNN. В самом репортаже отчётливо слышно, как женщина произносит: «Кровушку пить не дадим! Не дадим! Вот так, поняли? Поняли? Весь народ против вас!» (прим. ИноТВ)