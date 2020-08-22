ABC News: Байден заявил о готовности вновь закрыть США, если учёные посоветуют ему так сделать

Если в январе вы будете приносит присягу, а у нас будет комбинация гриппа и коронавируса — многие учёные считают такое развитие событий вполне возможным, — будете ли вы готовы вновь закрыть страну?

ДЖО БАЙДЕН, кандидат в президент США от демократов: Я буду готов сделать всё, что потребуется для спасения жизней, поскольку мы не можем заставить нашу страну работать до тех пор, пока не сможем контролировать вирус. Именно с этого начинается фундаментальный изъян в мышлении нынешней администрации. Чтобы страна работала и двигалась, экономика росла, а у людей была работа, нужно разобраться с вирусом, нужно решить вопрос с вирусом.

То есть, если бы учёные сказали «закрывайте её» (страну. — ИноТВ)...

ДЖО БАЙДЕН: Я бы её закрыл. Я бы прислушался к учёным.

Дата выхода в эфир 22 августа 2020 года.