ABC News: Байден заявил о готовности вновь закрыть США, если учёные посоветуют ему так сделать

03:00
Минздрав сообщил об алкоголе и кофеине в анализах Навального
Анализы Алексея Навального показали содержание алкоголя и кофеина в моче, при этом оксибутираты, барбитураты, стрихнин, судорожные или синтетические яды не обнаружены, заявили в Минздраве Омской области.
03:00
РФС объявил о подписании нового партнёрского соглашения
Российский футбольный союз заключил договор о сотрудничестве с сетью пабов Harat’s.
03:00
Футболист «Арсенала» Луценко высказался о возможном вызове в сборную России
Нападающий тульского «Арсенала» Евгений Луценко прокомментировал возможность вызова в сборную России по футболу.
03:00
В Сербии число случаев коронавируса достигло 30 548
Число случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в Сербии увеличилось за сутки на 170 и составило 30 548.
03:00
Хайдайвер Сильченко прыгнул с 27-метровой вышки в Ялте в Дня флага России
Призёр чемпионата мира по хайдайвингу россиянин Артём Сильченко посвятил прыжок с 27-метровой вышки в Ялте Дню государственного флага.
03:00
Лукашенко призвал с понедельника закрыть бастующие предприятия
Белорусский лидер Александр Лукашенко на митинге своих сторонников в Гродно призвал с понедельника, 24 августа, закрыть бастующие предприятия.
03:00
CEV: украинские и российские команды не сыграют во втором раунде квалификации волейбольной ЛЧ
Председатель комиссии Европейской конфедерации волейбола (CEV) по еврокубкам Роман Станиславов заявил, что организация на следующей неделе уточнит сетку второго квалификационного этапа женской Лиги чемпионов.
03:00
В Башкирии произошло возгорание на кирпичном заводе
В Башкирии на кирпичном заводе произошёл пожар. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
03:00
Чемпион UFC Ян поздравил Немкова с завоеванием титула Bellator
Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Пётр Ян в легчайшем весе отреагировал на победу соотечественника Вадима Немкова над американцем Райаном Бейдером в поединке за титул Bellator в полутяжёлом весе.
03:00
Лукашенко: спасибо Путину, моему другу
Белорусский президент Александр Лукашенко, комментируя своё выступление перед гражданами республики после митинга в Гродно, выразил благодарность российскому лидеру Владимиру Путину.
03:00
Лукашенко о возможной помощи со стороны ОДКБ: мы справимся сами
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на митинге своих сторонников в Гродно поблагодарил членов Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) за предложенную поддержку и выразил мнение, что республика самостоятельно урегулирует ситуацию.
03:00
Маскот «Урала» упал с мотоцикла в перерыве матча с «Краснодаром»
Во время перерыва в матче четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между екатеринбургским «Уралом» и «Краснодаром» произошёл забавный инцидент.
03:00
«Краснодар» на выезде уступил «Уралу» в четвёртом туре РПЛ
«Краснодар» потерпел поражение от екатеринбургского «Урала» в матче четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
03:00
Лукашенко заявил о «едином мнении» с Путиным о ситуации в Белоруссии
Белорусский президент Александр Лукашенко рассказал корреспонденту RT Игорю Жданову, что «сошёлся во мнении» с российским лидером Владимиром Путиным относительно ситуации в республике.
03:00
Лихтенштейн через ЕСПЧ требует у Чехии вернуть конфискованные земли
Лихтенштейн направил жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в связи с конфискацией земель княжества по итогам Второй мировой войны на основе чехословацких декретов Бенеша, пишет газета Financial Times.
03:00
СМИ: «Барселона» предложила €10 млн за футболиста «Манчестер Сити»
Испанский футбольный клуб «Барселона» предложил €10 млн за трансфер защитника английского «Манчестер Сити» Эрика Гарсии.
03:00
Лукашенко прокомментировал своё выступление в Гродно
Белорусский президент Александр Лукашенко рассказал корреспонденту RT Константину Придыбайло, почему решил «сделать паузу» до выступления перед гражданами республики на митинге в Гродно.
03:00
Российская волейболистка Малькова перешла в румынский клуб
Боян Симурина, агент двукратной чемпионки России по волейболу Ирины Мальковой, сообщил, что спортсменка подписала контракт с румынским клубом «Альба».
03:00
Морская охрана Украины провела учебные стрельбы в Азовском море
Пограничники Мариупольского отряда Морской охраны Украины провели практические стрельбы в Азовском море, сообщила украинская Госпогранслужба.
03:00
Шипачёв назвал задачу «Динамо» на новый сезон КХЛ
Капитан московского «Динамо» рассказал о задачах команды на новый сезон Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
03:00
Лукашенко рассказал о зачинщиках беспорядков в Белоруссии за границей
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на митинге своих сторонников в Гродно заявил, что инициаторы беспорядков в республике находятся за границей.
03:00
Пострадавшие при взрыве в доме в Ярославле получат по 200 тысяч рублей
Пострадавшим при взрыве в доме в Ярославле выплатят компенсацию в размере 200 тыс. рублей, сообщил губернатор региона Дмитрий Миронов в эфире телеканала «Россия 24».
03:00
СМИ: Футболист МЮ Магуайр выпущен из-под стражи в Греции
Защитник сборной Англии по футболу и капитан «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр выпущен из-под стражи в Греции после инцидента с полицейским.
03:00
Экс-футболист ЦСКА Жезус: Путина уважают в Бразилии
Бывший нападающий московского ЦСКА Рикардо Жезус рассказал, как в Бразилии относятся к России.
03:00
Лукашенко: нашлись толкающие Белоруссию в пропасть раздора и бедности
Белорусский лидер Александр Лукашенко на митинге своих сторонников заявил, что нашлись лица, которые «толкают страну в пропасть раздора и бедности».
03:00
«Металлург» обыграл СКА и вышел в финал хоккейного турнира в Казани
Магнитогорский «Металлург» одержал победу над СКА в матче предсезонного турнира «Кубок чемпионов» в Казани.
03:00
Лукашенко назначил Караника губернатором Гродненской области
Белорусский президент Александр Лукашенко сменил губернатора Гродненской области, назначив на этот пост Владимира Караника, который перед этим руководил Министерством здравоохранения республики.
03:00
Арустамян: «Краснодар» и «Спартак» хотят приобрести Кузяева
Спортивный журналист Нобель Арустамян сообщил, что российские футбольные клубы «Краснодар» и «Спартак» рассматривают возможность приобретения полузащитника сборной России Далера Кузяева.
03:00
МВД Белоруссии задержало причастного к финансированию протестов
МВД Белоруссии сообщило о задержании 34-летнего координатора незаконных уличных акций, который занимался поиском и финансированием их новых участников.
03:00
Арустамян рассказал об интересе к футболисту Кузяеву со стороны испанского клуба
Спортивный журналист Нобель Арустамян сообщил, что испанский футбольный клуб «Алавес» интересуется полузащитником сборной России Далером Кузяевым.
03:00
Путин отметил развитие Дальнего Востока в числе общенациональных задач
Президент России Владимир Путин считает развитие экономического и природного потенциала Дальнего Востока, а также создание там благоприятных условий для жизни одной из главных общенациональных задач.
03:00
Харитонов считает, что Немков способен выступать на высоком уровне в UFC
Российский боец смешанного стиля Сергей Харитонов выразил мнение, что новый чемпион Bellator в полутяжёлом весе россиянин Вадим Немков способен выступать на высоком уровне и в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).
03:00
В Южном Судане при крушении самолёта погибли 17 человек
По меньшей мере 17 человек погибли в результате авиакатастрофы в Южном Судане. По данным «Синьхуа», грузовой самолёт разбился после вылета из аэропорта Джуба.
03:00
«Ростов» намекнул на возвращение Полоза
Футбольный клуб «Ростов» намекнул на переход нападающего «Сочи» Дмитрия Полоза, который до этого уже выступал за жёлто-синих.
03:00
Балотелли набил татуировку на лице
Итальянский футболист «Брешии» Марио Балотелли показал свои новые татуировки.
03:00
Viber назвал временной мерой закрытие офиса в Минске
Закрытие офиса компании Viber в Минске было временным для обеспечения безопасности сотрудников, которые в этот период работали удалённо. С 19 августа 20% штатных работников вернулись на свои рабочие места, сообщила директор по глобальному развитию компании Анна Знаменская.
03:00
Российский голкипер Злобин перешёл из «Бенфики» в «Фамаликан»
Российский вратарь Иван Злобин перешёл из лиссабонской «Бенфики» в другой португальский футбольный клуб — «Фамаликан».
03:00
Косторная пока не подавала документы на переход из группы Тутберидзе в академию Плющенко
Чемпионка Европы по фигурному катанию Алёна Косторная пока не подала документы, чтобы перейти в тренерскую группу двукратного победителя Олимпийских игр Евгения Плющенко.
03:00
Жителей Сочи предупредили о возможных смерчах
Жителей Сочи предупредили о возможных смерчах над морем рядом с городом. Природное явление может коснуться участка Магри — Весёлое до конца 22 августа.
03:00
Гончаренко объяснила, зачем Загитовой необходимо выступать на соревнованиях
Заслуженный тренер России по фигурному катанию Инна Гончаренко объяснила, зачем олимпийской чемпионке Алине Загитовой необходимо выступать на соревнованиях.
03:00
Цурская будет работать тренером в группе Тутберидзе
Чемпионка юношеских Олимпийских игр 2016 го по фигурному катанию Полина Цурская будет работать тренером в группе российского специалиста Этери Тутберидзе.
03:00
Зеленский призвал власть и общество Белоруссии к диалогу без «дубинок»
Украинский лидер Владимир Зеленский призвал власть и общество в Белоруссии найти путь к диалогу без «дубинок» и кровопролития.
03:00
Губерниев — о Загитовой: спортсмен всегда тянет с решением о завершении карьеры
Известный комментатор Дмитрий Губерниев поделился своим мнением о том, что олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова не примет участия в Кубке России по фигурному катанию.
03:00
Олейник поздравил Немкова с завоеванием титула чемпиона Bellator
Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Алексей Олейник отреагировал на завоевание Вадимом Немковым чемпионского пояса Bellator в полутяжёлом весе.
03:00
Лукашенко заявил о «шевелении» войск НАТО у границ Белоруссии
Белоруссия видит «серьёзное шевеление войск НАТО» в непосредственной близости от границ республики на территории Польши и Литвы, сказал глава государства Александр Лукашенко.
03:00
Опубликовано видео нокаута в бою за титул Bellator Немков — Бейдер
В сети опубликовали видео нокаута в поединке за титул чемпиона Bellator в полутяжёлом весе между россиянином Вадимом Немковым и американцем Райаном Бейдером.
03:00
Харитонов: Немков просто был сильнее Бейдера
Российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов прокомментировал победу Вадима Немкова над Райаном Бейдером на турнире Bellator 244.
03:00
Умер экс-гитарист Red Hot Chili Peppers Джек Шерман
Бывший гитарист американской рок-группы Red Hot Chili Peppers Джек Шерман скончался в возрасте 64 лет.
03:00
Зеленский назвал дату встречи политсоветников нормандского формата
Встреча политических советников лидеров стран — участниц нормандского формата состоится в Париже 28 августа, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
03:00
Источник: «Ростов» и «Сочи» произведут обмен футболистами
Полузащитник «Ростова» Ивелин Попов продолжит карьеру в ФК «Сочи», а форвард Дмитрий Полоз, наоборот, перейдёт из «Сочи» в «Ростов».