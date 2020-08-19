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СТРАНА: ассистент Микки Рурка присмотрел шефу тихое место на украинском кладбище

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Персональный ассистент голливудского актёра Микки Рурка прибыл на Украину чтобы подобрать своему шефу тихое кладбище. Как пишет «СТРАНА», ранее Рурк пожелал, чтобы после смерти его отвезли на Украину и похоронили в живописном месте.
СТРАНА: ассистент Микки Рурка присмотрел шефу тихое место на украинском кладбище
Reuters

Осенью прошлого года голливудский актёр Микки Рурк пожелал, чтобы после смерти его отвезли на Украину и похоронили в живописном месте. Как пишет «СТРАНА», сейчас персональный ассистент звезды прибыл на Украину, чтобы подобрать своему шефу тихое кладбище.

Об этом написал в соцсети журналист Юрий Гула.

«Помните историю про Микки Рурка, который пожелал быть похороненным в маленьком украинском селе? Эту идею он не оставил! И его персональный ассистент Дима Корнийчук прилетел из Лос-Анджелеса в Загорцы в Хмельницкой области. Место для Микки выбрано», — радостно сообщил Гула.
 
Как отмечает издание, он также опубликовал фото кладбища, куда, возможно, доставят в будущем прах актёра.
 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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