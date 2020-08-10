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Sky News: в день своего 60-летия Антонио Бандерас рассказал о положительном тесте на COVID-19

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Антонио Бандерас пополнил ряды знаменитых актёров, заразившихся коронавирусом, передаёт Sky News. О том, что его тест на COVID-19 оказался положительным, проводящий большую часть времени в своём доме в Великобритании испанец сообщил в день своего 60-летия.
Sky News: в день своего 60-летия Антонио Бандерас рассказал о положительном тесте на COVID-19
Reuters

Антонио Бандерас заболел коронавирусом, о чём сам знаменитый киноактер сообщил в свой 60-й день рождения, пишет Sky News.

«Я вынужден отмечать своё 60-летие на карантине, после сдачи положительного теста на COVID-19», — написал актёр на своей странице в Twitter.
 
Бандерас также отметил, что чувствует себя «относительно нормально», однако испытывает усталость. При этом он уверяет, что «как можно скорее» восстановится.
 
Кроме того, испанский актёр рассказал, чем намерен заниматься во время вынужденного карантина. 
 
«Я воспользуюсь этой изоляцией, для того чтобы почитать, что-нибудь написать, отдохнуть и продолжить строить планы, чтобы сделать более осмысленным моё шестидесятилетие, к которому я подошёл полным энтузиазма», — добавил Бандерас.
 
Как отмечает Sky News, большую часть времени в настоящий момент знаменитый испанец проводит в своём доме в английском Кобхэме, графство Суррей.
 
Ранее COVID-19 переболели ряд других известных актёров, в том числе Том Хэнкс и Идрис Эльба.
 
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