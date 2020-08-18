Лiга.net: Россия остаётся главным покупателем украинских услуг

Согласно информации Государственной службы статистики Украины, главным импортёром украинских услуг по-прежнему остаётся Россия. Как пишет «Лiга.net», основными позициями украинского экспорта услуг являются транспортные, информационные, компьютерные и телекоммуникационные услуги.

Россия по-прежнему остаётся главным импортёром украинских услуг. Как передаёт «Лiга.net», в Государственной службе статистики Украины сообщили, что экспорт услуг в Россию хотя и сократился на 24,5% по сравнению с январем-июнем 2019 года, но составил $1,2 млрд в первом полугодии 2020 года.

Второе место по объему экспорта услуг занимают США ($663 млн), третье – Швейцария ($402 млн). В общем Украина экспортировала услуг в первом полугодии на $5,3 млрд, что на 11,6% меньше, чем за первые шесть месяцев 2019 года.

Основными позициями украинского экспорта услуг являются транспортные услуги ($2,3 млрд), информационные, компьютерные и телекоммуникационные услуги ($1,4 млрд).

Крупнейшим импортёром услуг на Украину остаётся Великобритания ($241 млн). В пятёрку лидеров также входят США ($220 млн), Германия ($175 млн), Турция ($141 млн) и Ирландия ($125 млн). Импорт российских услуг за январь-июнь 2020 года сократился на 40,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил всего $3,5 млн.