Лiга.net: Россия остаётся главным покупателем украинских услуг

Согласно информации Государственной службы статистики Украины, главным импортёром украинских услуг по-прежнему остаётся Россия. Как пишет «Лiга.net», основными позициями украинского экспорта услуг являются транспортные, информационные, компьютерные и телекоммуникационные услуги.
Россия по-прежнему остаётся главным импортёром украинских услуг. Как передаёт «Лiга.net», в Государственной службе статистики Украины сообщили, что экспорт услуг в Россию хотя и сократился на 24,5% по сравнению с январем-июнем 2019 года, но составил $1,2 млрд в первом полугодии 2020 года.
Второе место по объему экспорта услуг занимают США ($663 млн), третье – Швейцария ($402 млн). В общем Украина экспортировала услуг в первом полугодии на $5,3 млрд, что на 11,6% меньше, чем за первые шесть месяцев 2019 года.
Основными позициями украинского экспорта услуг являются транспортные услуги ($2,3 млрд), информационные, компьютерные и телекоммуникационные услуги ($1,4 млрд).
Крупнейшим импортёром услуг на Украину остаётся Великобритания ($241 млн). В пятёрку лидеров также входят США ($220 млн), Германия ($175 млн), Турция ($141 млн) и Ирландия ($125 млн). Импорт российских услуг за январь-июнь 2020 года сократился на 40,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил всего $3,5 млн.
Координационный совет в Белоруссии не ставит перед собой цель захвата государственной власти неконституционным путём. Об этом, как передаёт РИА Новости, заявила Ольга Ковалькова, доверенное лицо кандидата в президенты Светланы Тихановской, комментируя слова белорусского лидера Александра Лукашенко.
Польша предоставляет возможность быстрого перехода границы для белорусов, которые желают покинуть страну. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач в эфире радиостанции RMF FM.
Список компаний, которые могут претендовать на компенсацию затрат на участие в выставках и продвижение продукции через торговые интернет-площадки, будет расширен. В перечень добавили частные галереи и арт-аукционы.
Бывший наставник «Химок» Сергей Юран опроверг информацию о том, что Российский футбольный союз (РФС) вызывал его для получения информации по поводу обстоятельств выхода подмосковной команды в Российскую премьер-лигу (РПЛ).
Белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе совещания с членами Совбеза раскритиковал программу оппозиционного штаба с мерами до 2021 года и до 2030 года, заявив, что оппозиция нацелена на «ползучий запрет русского языка».
Российский хоккейный тренер Андрей Назаров прокомментировал намерение Латвии добиться отстранения Белоруссии от совместного проведения чемпионата мира в 2021 году из-за политического кризиса в этой стране.
Россия и США провели в Вене продуктивные и всеобъемлющие переговоры относительно возможного продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III). Об этом сообщили в российском МИД.