NYT: Трамп ничего не сказал о российской вакцине, зато похвалил американскую — уже очень близка к регистрации

Ввиду регистрации российской вакцины от коронавируса американские эксперты начали беспокоиться, что президент Дональд Трамп также захочет продемонстрировать своё «фармацевтическое достоинство», что может привести к плачевным последствиям, пишет The New York Times. По мнению газеты, из-за стремления всегда побеждать, хороших отношений с Путиным, а также грядущих выборов американский лидер может в ускоренном порядке одобрить собственную вакцину — даже если её эффективность не будет доказана.

Американские учёные надеются, что именно сейчас президент США Дональд Трамп действительно решит, что речь идёт о «российской утке». Когда президент России Владимир Путин торжественно заявил, что его страна разработала первую в мире вакцину от коронавируса, американские эксперты начали беспокоиться, что американский лидер решит продемонстрировать всем «своё фармацевтическое достоинство», в спешке одобрив американскую вакцину ещё до того, как закончатся клинические испытания, пишет The New York Times.

«Я уверена, что это подтолкнёт его к тому, чтобы заставить американские ведомства, занимающиеся научными изысканиями, а также Управление по контролю за продуктами и лекарствами действовать быстрее, — полагает доктор Маргарет Гамбург. — Если он считает, что тестирование на коронавирус повышает количество случаев заболевания, то подозреваю, что он может уверовать и в то, что если вакцину или лекарство не испытывать, то они будут работать».

Заявление о регистрации в России прививки от COVID-19 всколыхнуло международное сообщество ввиду того, что борьба с пандемией уже давно превратилась в геополитическую гонку между крупнейшими мировыми державами. Американские учёные вполне допускают, что российская вакцина, которая вопреки западным стандартам была одобрена без проведения серьёзных испытаний, может оказаться рабочей. Однако если это не так, то поспешность в этом вопросе может поставить под угрозу не только самих русских, но и многих других людей в том случае, если Трамп попытается догнать Москву раньше времени.

На данный момент в США к третьей фазе испытаний приступили две фармацевтические компании. Вакцина может быть одобрена только после прохождения этой финальной стадии исследований. Вместе с тем учёные беспокоятся, что испытания пройдут в ускоренном темпе из-за желания Трампа записать на свой счёт политическую победу прямо перед ноябрьскими выборами.

Хотя Белый дом и утверждает, что препарат будут одобрять, исходя из его реальных свойств, а не политических соображений, Трамп неоднократно увязывал операцию Warp Speed по выпуску вакцины с предвыборным календарём. В частности, он предположил, что препарат может стать доступным для широких слоёв населения уже к дню выборов, притом что ранее учёные сообщали, что испытания препарата продлятся до начала следующего года.

На недавнем брифинге президент никак не прокомментировал заявление России о регистрации вакцины, но похвастался тем, что США добились «огромного прогресса» в деле разработки прививки, добавив, что Америка уже «очень близка к тому, чтобы её одобрить».

В России Путин не видел никакой необходимости в том, чтобы ждать более широкомасштабного тестирования, так как медицинская система там не такая строгая, как в США. При этом он не посчитался с возможностью того, что препарат может не работать или вообще оказаться небезопасным. Между тем, российский лидер поставил Трампа в неловкое положение, учитывая, что их связывают узы дружбы, считает автор.

«Судя по тому, что Трамп испытывает к Путину некий пиетет, а также по тому, что он постоянно стремится одерживать победы, американский президент может захотеть повторить у себя в стране то, что ему видится как триумф российской вакцины», — отметила старший научный сотрудник Центра безопасности здоровья Джона Хопкинса Моника Шох-Спана.

Тем не менее экс-помощник госсекретаря и специалист по России Дэвид Крамер считает, что Трампу стоит воспользоваться текущим моментом, чтобы претворить в жизнь свой план по улучшению отношений с Москвой.

«Помимо контроля над вооружениями, борьба с вирусом могла бы стать одной из областей, где нам и России следует сотрудничать, а не конкурировать, — подчеркнул он. — Однако скорость, с которой русские разработали вакцину, не может не вызывать беспокойства, притом что она может углубить недоверие между нашими странами в том случае, если она не сработает или даже нанесёт ущерб».