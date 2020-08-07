Washington Post: власти США решили конфисковать недвижимость Коломойского

Минюст США намерен конфисковать офисные здания в Кентукки и Техасе, принадлежащие украинскому олигарху Игорю Коломойскому, сообщает The Washington Post. Согласно гражданскому иску, бизнесмен приобретал заводы, компании и недвижимость для отмывания миллиардов долларов, которые он и его деловой партнёр Геннадий Боголюбов вывели из «ПриватБанка», тем самым разорив его.

В четверг Министерство юстиции США обвинило украинского олигарха Игоря Коломойского в краже миллиардов долларов из принадлежавшему ему ранее «ПриватБанка» и отмывании этих денег в Америке и по всему миру с помощью купленных для этой цели компаний, сообщает The Washington Post. В иске о конфискации объектов недвижимости в Кентукки и Техасе, принадлежащих бизнесмену, ведомство утверждает, что Коломойский и его деловой партнёр Геннадий Боголюбов практически разорили банк, так что Национальный банк Украины был вынужден ссудить ему $5,5 млрд, «чтобы избежать экономического кризиса во всём государстве».

Как рассказывает издание, Коломойский стал одним из самых богатых украинцев после агрессивного капитализма, захлестнувшего страну после распада Советского Союза: он сосредоточил в своих руках различные активы, включая авиалинии и финансовые учреждения. По сообщению Минюста, Коломойский и Боголюбов являлись основными владельцами «ПриватБанка» до его национализации прошлым президентом Украины Петром Порошенко. Тогда партнёров обвинили в краже миллиардов долларов из банка, который они по сути использовали в качестве личного счёта для построения бизнес-империи в Соединённых Штатах. Коломойский и Боголюбов запрашивали деньги — и всегда их получали, потому что являлись владельцами банка, — а потом выводили фонды через развитую сеть компаний, чтобы «тщательно скрыть их природу, происхождение, принадлежность и контроль» со своей стороны. Партнёрам принадлежат коммерческая недвижимость в Огайо, сталелитейные заводы в Кентукки, Западной Вирджинии и Мичигане, завод по изготовлению мобильных телефонов и коммерческая недвижимость в Техасе. В двух гражданских исках Министерство юстиции США требует конфискации офисных зданий в Далласе и Луисвилле.

В электронном письме в адрес The Washington Post адвокат Коломойского Майкл Дж. Салливан написал, что его клиент «категорически отрицает» обвинения. Сам олигарх в заявлении на русском языке утверждает, что все деньги, потраченные на покупку недвижимости в США, принадлежат ему и были получены в результате сделки с горнодобывающей компанией в 2007—2008 годах, а также от других предприятий, которые сотрудничали с «ПриватБанком».