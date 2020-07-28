Guardian: «Россия просто отдыхает» — вмешательства Вашингтона и «беспринципного» Помпео для Лондона куда страшнее

В Великобритании который день активно обсуждается российское «вмешательство» в британскую жизнь, и на этом фоне как-то позабылось, что влиять на Соединённое Королевство — причём со значительно большим успехом — пытаются и США, считает обозреватель The Guardian Саймон Тисдалл. По мысли журналиста, особенно вредным для британских интересов стали действия администрации Трампа и его «мордоворота» Майка Помпео, который транслирует во внешней политике свои специфические христианские взгляды — и, похоже, уже готовится в будущем сам побороться за президентское кресло.

На прошлой неделе в Великобританию прибыл американский «шериф» Майк Помпео — и принялся, «по привычке, делать до наглости лживые заявления»: госсекретарь США — и, по совместительству, «главный мордоворот Трампа» — обвинил главу Всемирной организации здравоохранения Тедроса Гебрейсуса в том, что он втайне заключил определённые договорённости с Китаем ещё до начала пандемии коронавируса, которые якобы и привели к высокой смертности от коронавируса в Соединённом Королевстве, пишет колумнист The Guardian Саймон Тисдалл. Как подчёркивает журналист, никаких доказательств Помпео не предоставил — его высказывания были «возмутительной клеветой», однако Тедроса в Вашингтоне считают преступником, и поэтому Помпео «вербально его пристрелил».

Ранее американский госсекретарь, оправдывая уже самое настоящее убийство иранского генерала Кассема Сулеймани, ликвидированного американцами в январе, заявлял, что тот представлял «неминуемую» угрозу для интересов США, напоминает Тисдалл. Между тем, в этом месяце спецдокладчик ООН по вопросу внесудебных казней Аньес Каламар пришла к выводу, что никаких доказательств существования этой угрозы нет — и заявила, что убийство Сулеймани было незаконным. «По некоторым данным, Помпео, который придерживается «ястребиных» позиций по Ирану, много месяцев призывал Вашингтон организовать это убийство. Убедить Трампа дать приказ на ликвидацию Сулеймани удалось именно ему», — считает обозреватель The Guardian.

Ещё один раз главу Госдепа поймали на лжи в прошлом году, перед импичментом Трампа, продолжает автор. Изначально Помпео утверждал, что точное содержание беседы президента США с украинским коллегой Владимиром Зеленским — разговора, в ходе которого Трамп попытался убедить Зеленского открыть расследование в отношении сына его главного соперника за президентский пост Джо Байдена, что и стало формальным поводом для импичмента, — ему было неизвестно. Однако позже выяснилось, что Помпео в момент разговора находился на линии и слушал двух президентов, и американские демократы обвинили госсекретаря в том, что он препятствует правосудию, пишет Тисдалл.

Как отмечает обозреватель The Guardian, выступая в прошлом году в Техасском университете A&M, Помпео «с улыбкой» признавался, что на профессиональном пути, который начался для него с избрания в американский конгресс от ультраправого «движения чаепития», а в итоге привёл его на пост директора ЦРУ, а затем главы Госдепа, ему часто приходилось лгать. «Я был директором ЦРУ. Мы лгали, обманывали и воровали. У нас будто бы целые подготовительные курсы там были по этим вопросам», — приводит журналист цитату чиновника.

По мнению Тисдалла, сейчас, когда в связи с публикацией доклада британского парламента о российском вмешательстве в жизнь Соединённого Королевства многие британцы занялись политическим «самоанализом», нужно не забыть рассмотреть поближе поведение «лучшего друга Великобритании». «В плане открытого и тайного лоббизма, шантажа и закулисного вмешательства Россия по сравнению с США отдыхает. А к тому же Вашингтон, в отличие от Москвы, своего обычно добивается — всеми правдами и неправдами», — убеждён журналист.

«США являют миру два лица: одно — благородное, открытое и возвышенное; над другим же тучей висит корыстный расчёт, который в конечном счёте опирается на грубую силу, — констатирует Тисдалл. — А неприкрытую, искажённую оскалом физиономию этой второй формы американской мощи — формы коварной, навязчивой и лживой — как раз и воплощает собой Помпео, самый влиятельный советник Трампа и его возможный преемник».

В более спокойные времена, когда западная политическая жизнь не была так сильно радикализована, а раскол в обществе не ощущался так остро, «особые отношения» с Вашингтоном приносили Великобритании определённые преимущества, однако сегодня ситуация во многом обратная, уверен автор. Одним из последних примеров давления США на Лондон, навредившего британским интересам, стал высказанный Помпео на прошлой неделе «истеричный» призыв к «свободным странам» единым фронтом выступить против «новой тирании» Китая: искусственное раздувание холодной войны с Пекином, быть может, и соответствует запросам Трампа и республиканцев — через это они рассчитывают удержаться у власти, — однако Великобритании оно точно ни к чему, рассуждает обозреватель The Guardian

Столь же ненужными и безрассудными являются и попытки администрации Трампа уничтожить Международный уголовный суд (МУС), в создании которого сыграла в своё время роль Великобритания, подчёркивает автор. Помпео наложил на МУС санкции и инициировал против него «высосанное из пальца» коррупционное дело, отмечает журналист. «В чём же провинился суд, спросите вы? А в том, что осмелился начать расследование возможных военных преступлений американских войск в Афганистане», — возмущается он.

Как напоминает Тисдалл, Помпео и союзные ему ястребы сделали всё возможное, чтобы не дать Великобритании и её европейским союзникам сохранить контакт с Ираном после отказа Трампа от «ядерной сделки». А теперь они ещё и развернули в отношении Тегерана совместную с Израилем «тайную кампанию по саботажу» — а если «дело дойдёт до драки», то они будут ждать поддержки со стороны Лондона, уверен он. При этом Вашингтон игнорирует позицию Великобритании по климатическому кризису и Парижскому соглашению, ослабляет своими шагами ООН и НАТО, уклоняется от своих обязательств по Сирии и совместной борьбе против ИГ*, а также попытался втянуть Соединённое Королевство в «непродуманные» операции по смене режима в Венесуэле и на Кубе, перечисляет журналист.

Такое «двурушничество», впрочем, не удивит тех, кто помнит о том, что президент США Рональд Рейган в 80-е годы тайно разместил в Великобритании крылатые ракеты с ядерными боеголовками, оговаривается автор. «Правительство Клемента Эттли после 1945 года быстро обнаружило, как дорого обходится дружба Америки. Унизительное фиаско в Суэцком кризисе это понимание лишь укрепило. Ну а сегодня Великобритания до сих пор расплачивается за тот урон, который нанесли в плане международной безопасности, прав человека и международного права американская «война против терроризма» и авантюризм Вашингтона в Ираке», — сетует журналист.

США, тем временем, пытаются помешать и другой давней цели Великобритании — добиться урегулирования израильско-палестинского конфликта по принципу «два государства для двух народов», пишет Тисдалл. По мысли колумниста The Guardian, чтобы понять, зачем это Вашингтону, достаточно вспомнить о том, что Помпео — евангельский христианин**, и имеет своеобразные «апокалиптические» взгляды. «Помпео, как и прочие христиане-сионисты, поддерживает Израиль безоговорочно и непоколебимо, — поясняет журналист. — Как-то раз он заявил израильтянам, что Трамп — посланник Бога, который должен спасти евреев от персов. «Я убеждён, что это — Божий промысел», — заявил он».

Недавнее выступление американского госсекретаря, в котором он превознёс религиозные и имущественные права над другими правами человека — в частности, правом на аборт — американские публицисты оценили как этап в продолжающемся оформлении для Помпео ультраконсервативной платформы под выборы 2024 года, предупреждает автор. Помпео — энергичный человек, который умеет заводить связи, и в его отношении уже велось расследование в связи с использованием им так называемых Мэдисоновских ужинов, организуемых Госдепом на деньги налогоплательщиков, для поиска богатых спонсоров. А прошлой зимой Помпео посетил Лондон и поучаствовал там в неофициальном заседании Гамильтоновского общества, частной американо-британской группы крупнейших предпринимателей, имеющих большие связи, отмечает Тисдалл.

За несколько дней до своего последнего визита в Великобританию, в ходе которого он снисходительно похвалил британского премьера Бориса Джонсона за запрет китайской Huawei участвовать в развёртывании сетей 5G в стране, а также в очередной раз проигнорировал призывы британцев, добивающихся правосудия для Гарри Данна***, Помпео выступал в штате Айова, который считается для будущих президентских выборов в США ключевым, подчёркивает обозреватель The Guardian. В ходе этой речи Помпео похвастал своей внешней политикой в плане отношения к абортам, которые он абсолютно не приемлет, а затем заявил: «Нынешняя президентская администрация знает и понимает, что источник наших прав — не правительство, а Бог. Ну что, скажем за это «аминь»?»

«Отдельные американцы, возможно, и сложат руки в молитвенном жесте. А вот безбожникам-британцам, которые высоко ценят демократические права — права, завоёвыванные с большим трудом, а не выданные с небес, — стоит поостеречься, — подытоживает Тисдалл. — Во время этой речи мы увидели, как беспринципный, амбициозный и опасный человек, который в разы умнее Трампа, подкармливает предрассудки, страхи и раскольнические настроения чужого нам и отдалившегося от нас общества. С такими друзьями никакие враги не нужны — в том числе и Россия».

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.



** Евангельские христиане или евангелисты — течение внутри протестантизма. Евангелисты считают Священное Писание основным источником христианского вероучения и стремятся бувально исполнять заветы, данные в Евангелиях и Библии в целом. Среди них распространено буквальное толкование Писания, а также христианский сионизм — убеждённость в том, что возвращение еврейского народа в Израиль является исполнением пророчеств Библии, а следовательно, долг христиан — это защищать и поддерживать израильтян (прим. ИноТВ).

*** 27 августа 2019 года 19-летний британец Гарри Данн погиб в автокатастрофе, врезавшись на мотоцикле в автомобиль, передвигавшийся по встречной полосе. За рулём машины была американка Анн Сакулас — супруга работающего в Великобритании оперативника ЦРУ, которая и сама ранее была сотрудницей управления. Сакулас по совету американских чиновников (и при их содействии) покинула Великобританию и вернулась в США, несмотря на то что ей были предъявлены обвинения в неосторожном вождении; американская сторона отказывается её выдавать (прим. ИноТВ).