ABC News: маска раздора — споры о ношении средств защиты от коронавируса в США перерастают в потасовки

В США растёт количество стычек из-за споров по поводу ношения маски, которые порой перерастают в кровавые столкновения со смертельными исходами, передаёт ABC News. Как отмечает канал, эксперты в области здравоохранения уверены: если американцы будут поголовно носить маски и следовать правилам соцдистанцирования, то пандемию коронавируса в США можно будет поставить на колени в считаные недели.

Мы также стали свидетелями роста количества стычек из-за разногласий по поводу ношения масок в нашей стране. Сегодня на нагрудную камеру полицейского попал следующий инцидент, который закончился тем, что сотрудник правоохранительных органов открыл огонь на поражение по клиенту. Последнему отказали в обслуживании по той причине, что на нём не было маски. Затем тот, судя по всему, нанёс ножевой удар другому клиенту, после чего атаковал с ножом и полицейского. Подробности нам расскажет корреспондент ABC News Алекс Перез. К сожалению, некоторые кадры могут вас шокировать.

Сегодняшнее испытание со смертельным исходом, по словам полиции, началось со спора из-за лицевой маски.

СОТРУДНИК ПОЛИЦИИ: Бросить оружие! Бросить оружие!

На кадрах с нагрудной камеры видно, как в Мичигане заместитель шерифа открывает огонь по мужчине после того, как тот бросился на неё с ножом. Позднее он скончался в больнице. Подозреваемый, по словам полиции, до этого нанёс ножевое ранение пожилому человеку, который сделал ему замечание из-за отсутствия на нём маски.

ТОМ РАЙК, шериф округа Итон, штат Мичиган: Носите маски. Давайте переживём всё это, и, надеюсь, когда-нибудь всё вернётся на круги своя.

Всё это произошло в то время, как раскол между американцами только ширится, а количество жестоких стычек растёт. Вот этот инцидент произошёл 5 июля в Майами. Директор Центров по контролю и профилактике заболеваний заявил, что вирус можно обуздать в течение нескольких недель в том случае, если люди будут следовать определённым правилам.

РОБЕРТ РЕДФИЛД, директор Центров по контролю и профилактике заболеваний: Если мы действительно будем носить маски и по-настоящему практиковать социальное дистанцирование, то мы сможем поставить эту вспышку на колени.

По всей стране лишь два штата — Айова и Южная Дакота — не ввели обязательного ношения маски в какой-либо форме. Сети магазинов Walmart и Sam's Club объявили, что, начиная с понедельника их клиенты будут обязаны носить маски. Таким образом они пополнили растущий список компаний, включая Best Buy, Costco и Starbucks, которые требуют их ношения во всех своих точках.

АЛЕКС ПЕРЕЗ, ABC News: И, Дэвид, по крайней мере два десятка штатов пошли ещё дальше: теперь они не только требуют носить маски, когда их жители занимаются какими-то делами, но также просят их всегда укрывать лицо на улице. Дэвид?

Хорошо, с нами сегодня опять был Алекс Перез. Спасибо, Алекс.

Дата выхода в эфир 15 июля 2020 года.