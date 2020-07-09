Euronews: протесты против повторного карантина в Белграде не утихают

03:00
Украинскую теннисистку обвинили в расизме за фото в соцсети
25-я ракетка мира украинская теннисистка Даяна Ястремская подверглась критике и обвинениям в расизме из-за своей публикации с социальных сетях.
03:00
Собянин заявил о преодолении в Москве связанных с пандемией проблем
В Москве удалось преодолеть основные проблемы, вызванные пандемией коронавирусной инфекции. Сферы торговли, услуг и общепита по оборотам вернулись на уровень 2019 года, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
03:00
МИД опроверг переговоры с США об обмене Уилана на россиян
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга опровергла сообщения о якобы обсуждении с США вопроса обмена осуждённого в России за шпионаж американца Пола Уилана на российских граждан.
03:00
Захарова заявила об «атаке руководства Латвии, Литвы и Эстонии» на RT
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с RT в странах Прибалтики.
03:00
В МИД России прокомментировали новые санкции Великобритании
Новые санкции Великобритании в отношении России являются попыткой надавить на правосудие и вмешаться во внутренние дела страны. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
03:00
Овечкин признан лучшим левым форвардом среди участников Кубка Стэнли
Национальная хоккейная лига (НХЛ) представила рейтинг игроков на позиции левых нападающих среди участников предстоящего Кубка Стэнли.
03:00
Магомедшарипов отреагировал на слова Волкановски о титульном бое
Российский боец UFC Забит Магомедшарипов отреагировал на слова чемпиона в полулёгком весе Александра Волкановского, высказавшегося о возможности проведения титульного боя с россиянином.
03:00
РФС анонсировал матчи сборной России с командами Швеции и Молдавии
Российский футбольный союз (РФС) объявил о проведении контрольных матчей сборной России с национальными командами Швеции и Молдавии.
03:00
Средняя стоимость смартфона в России снизилась на 23% в I квартале
Средняя стоимость смартфона в России в I квартале 2020 года снизилась на 23% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го, подсчитали в Роскачестве.
03:00
В Кирове зафиксирован температурный рекорд
В Кирове 8 июля максимальная температура воздуха составила +34 °С. Побит рекордный показатель 1954 года.
03:00
Военнослужащие ЗВО отработали действия по ликвидации последствий применения оружия массового поражения
Военнослужащие Западного военного округа отработали действия по ликвидации последствий применения оружия массового поражения.
03:00
Путин заявил о намерении обсудить с кабмином нацпроекты
Президент России Владимир Путин заявил, что в ближайшее время намерен обсудить с правительством реализацию нацпроектов. Об этом он сказал в ходе заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ).
03:00
Тедеско приглашён на заседание КДК РФС
Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско был приглашён на предстоящее заседание контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС).
03:00
В Минфине Украины заявили о возможном выходе страны из кризиса
Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что есть основания полагать, что страна выходит из кризиса.
03:00
СМИ: Мэр Сеула Пак Вон Сун найден мёртвым
Пропавшего мэра Сеула Пак Вон Суна обнаружили мёртвым, передаёт CGTN со ссылкой на источники.
03:00
Аршавин: в «Спартаке» у Газизова будет другой режим работы
Бывший форвард петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Андрей Аршавин высказал мнение о назначении Шамиля Газизова генеральным директором московского «Спартака».
03:00
Бышовец отреагировал на смерть Салькова
Бывший главный тренер олимпийской сборной СССР по футболу Анатолий Бышовец отреагировал на информацию о смерти своего помощника Владимира Салькова.
03:00
В Белграде запретили собрания численностью более десяти человек
Премьер-министр Сербии Ана Брнабич сообщила, что в Белграде вводятся ограничения на собрания численностью более десяти человек.
03:00
В Болгарии задержали секретаря президента страны
Болгарские спецслужбы задержали на 24 часа секретаря президента Болгарии по правовым вопросам и антикоррупции Пламена Узунова.
03:00
Эксперты рассказали о самых высокооплачиваемых профессиях в Петербурге
Эксперты рассказали о самых высокооплачиваемых профессиях в Санкт-Петербурге.
03:00
Медведев рассказал, на какой должности сложнее работать
Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев рассказал, на какой должности сложнее работать.
03:00
Адвокат сообщил, что CAS вынесет решение по делу российских биатлонисток позднее, чем планировалось
Алексей Панич, адвокат российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной, заявил, что решение Спортивного арбитражного суда (CAS) будет вынесено позднее объявленного срока.
03:00
Путин поблагодарил АСИ за продвижение значимых проектов
Президент России Владимир Путин в ходе заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ) поблагодарил агентство за продвижение значимых проектов.
03:00
За сутки в США выявили 58 тысяч случаев коронавируса
Университет Джонса Хопкинса сообщает, что за сутки в Соединённых Штатах выявили 58 тыс. новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19.
03:00
Дюков о возобновлении РПЛ: у меня не было иллюзий, что мы пройдём этот путь гладко
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказал мнение о возобновлении сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
03:00
Памфилова назвала число нарушений на голосовании по Конституции
Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова сообщила, что в ходе общероссийского голосования по поправкам к Конституции было зарегистрировано 33 нарушения.
03:00
На Ставрополье рассказали о дотациях для фермерских хозяйств
В Ставропольском крае в 2020 году 309 крестьянско-фермерских хозяйств получили государственные дотации на сумму 180 млн рублей. В прошлом году эта сумма составила 95 млн рублей для 118 организаций.
03:00
Госдума поддержала проект о штрафах за пропаганду наркотиков в сети
Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах за пропаганду наркотиков в интернете. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
03:00
Ласицкене до сих пор не получила призовые за «Русскую зиму»
Ольга Назарова, менеджер трёхкратной чемпионки мира по прыжкам в высоту Марии Ласицкене, сообщила, что спортсменка до сих пор не получила призовые выплаты за участие в коммерческом турнире «Русская зима», прошедшем в феврале.
03:00
Коллекция центра «Космонавтика и авиация» на ВДНХ пополнилась новыми экспонатами
Коллекция центра «Космонавтика и авиация» на ВДНХ в Москве пополнилась новыми экспонатами.
03:00
Опрос: почти половина украинцев не считают Украину независимой страной
Социологическая компания RTS опубликовала данные опроса, которые говорят о том, что почти половина украинцев не считают Украину независимым государством.
03:00
Медведев оценил перспективы продления договора СНВ-III
Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев оценил перспективы продления договора СНВ-III.
03:00
В Москве за сутки выявлено 568 новых случаев COVID-19
В Москве за сутки, по данным оперативного штаба, выявлено 568 новых случаев COVID-19.
03:00
Источник заявил о задержании двух депутатов хабаровской Думы
Два депутата Законодательной думы Хабаровского края от ЛДПР задержаны в рамках расследования уголовного дела против губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Им вменяется статья о мошенничестве.
03:00
В Казани установлен новый температурный рекорд
В Казани зафиксирован новый температурный рекорд.
03:00
ЦИК рассмотрит идею многодневного голосования на сентябрьских выборах
Центризбирком рассмотрит возможность проведения выборов в сентябре в течение двух-трёх дней вместо одного, заявила глава ЦИК Элла Памфилова на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
03:00
Волкановски высказался о возможном бое с Магомедшариповым
Чемпион UFC в полулёгком весе Александр Волкановски заявил, что готов провести титульный бой с россиянином Забитом Магомедшариповым.
03:00
Медведев рассказал, чем занимался во время режима самоизоляции
Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев рассказал, чем занимался во время режима самоизоляции.
03:00
В Минтранс не поступало письмо с перечнем стран для авиасообщения
Министерство транспорта России к настоящему времени не получало письмо от Роспотребнадзора со списком стран, с которыми, по сообщениям СМИ, предлагается возобновить авиасообщение.
03:00
В Алтайском крае ввели режим ЧС из-за засухи
Власти Алтайского края ввели режим чрезвычайной ситуации в 59 районах и двух городских округах из-за засухи.
03:00
Резцова о выборах главы СБР: меняют шило на мыло
Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова высказала мнение о предстоящих выборах главы Союза биатлонистов России (СБР).
03:00
Число краж с банковских счетов с использованием переводов с карты на карту выросло за время пандемии
За время пандемии коронавируса число краж с банковских счетов с использованием переводов с карты на карту выросло в среднем в шесть раз, заявили в компании Group-IB.
03:00
Эксперты оценили посещаемость торговых центров в июне — июле
Эксперты оценили посещаемость торговых центров в крупных городах России в конце июня — начале июля.
03:00
Путин назвал высоким уровень организации голосования по Конституции
Президент России Владимир Путин отметил высокий уровень организации голосования по поправкам к Конституции.
03:00
Курорт «Роза Хутор» открыл новый маршрут «Путь к водопадам»
Адлерский курорт «Роза Хутор» открыл для туристов новый пеший маршрут. Он носит название «Путь к водопадам» и проходит по южному склону хребта Аибга.
03:00
СК возбудил дело о геноциде жителей Сталинграда нацистами
Следователи возбудили уголовное дело по факту геноцида жителей Сталинграда нацистами в 1942—1943 годах. Об этом говорится в сообщении на сайте Следственного комитета России.
03:00
Бывший тренер сборной СССР по футболу Сальков умер в возрасте 83 лет
Бывший тренер сборной СССР по футболу, экс спортивный директор московского футбольного клуба ЦСКА Владимир Сальков скончался в возрасте 83 лет.
03:00
Лукашенко высказался о свободе слова в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с представителями СМИ высказался о свободе слова в стране.
03:00
Спасатель рассказал, как вести себя при прорыве дамбы
Спасатель, инструктор по первой помощи Максим Штыб рассказал, как вести себя при прорыве дамбы.
03:00
В Кировской области рассказали о реализации программы «Земский учитель»
Кировской области в 2020 году выделена квота на десять человек для участия в федеральной программе «Земский учитель». Победители конкурсного отбора получат единовременную компенсационную выплату в 1 млн рублей.