Bild: каждое пятое предприятие Германии под угрозой банкротства из-за пандемии
Из-за пандемии коронавируса количество безработных в Германии может достичь 5 млн, сообщает Bild, ссылаясь на прогноз консалтингового эксперта Роланда Бергера.
Из-за пандемии коронавируса количество безработных в Германии может достичь 5 млн, сообщает Bild, ссылаясь на прогноз консалтингового эксперта Роланда Бергера.
Генеральный директор футбольного клуба «Уфа» Шамиль Газизов прокомментировал информацию, согласно которой он рассматривается как главный кандидат на аналогичный пост в московском «Спартаке».
Более 21,7 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
Нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски возглавил рейтинг лучших игроков после возобновления сезона в Европе, который прерывался в связи с пандемией коронавируса.
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в среду, 8 июля.
Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду прокомментировал поражение от «Милана» в матче 31-го тура итальянской футбольной Серии А.
Московский главк МЧС распространил экстренное предупреждение о дожде, грозе и ветре с порывами до 20 м в секунду в течение дня в городе.
В Москве и Подмосковье из-за ветра повалено 130 деревьев, сообщили ТАСС в экстренных службах.
В городе Рубцовск Алтайского края утонули трое находящихся под опекой детей.
В Москве в среду, 8 июля, ожидается до +28 °С. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
В Германии за сутки выявили 397 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего COVID-19 был подтверждён у 197 341 человека, сообщает Институт Роберта Коха.
За прошедшие сутки на месте аварии на ТЭЦ в Норильске было собрано 96 куб. м топливно-водяной смеси. Об этом сообщил представитель оперативного штаба.
На юго-западном японском острове Кюсю 57 человек погибли в результате наводнений и оползней, вызванных сильными дождями.
Боливийские медики выявили коронавирусную инфекцию COVID-19 у главы Центробанка латиноамериканского государства Гильермо Ортиса.
Конгресс США предлагает запретить Пентагону тратить федеральные средства на установление контроля над нефтяными месторождениями в Сирии и Ираке.
Швейцария присоединилась к санкциям Европейского союза против ряда должностных лиц Венесуэлы.
Член Общественной палаты России, председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец выступила с инициативой перенести празднование Дня России с 12 июня на 1 июля. Соответствующее обращение она направила президенту России Владимиру Путину, рассказала общественница в беседе с RT.
Российские лесопожарные службы в течение суток ликвидировали более 70 лесных пожаров на площади свыше 43,5 тыс. га, сообщает Авиалесоохрана.
Президент Колумбии Иван Дуке заявил, что власти страны приняли решение продлить до 1 августа режим общенационального карантина, введённого из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
Директор департамента по контролю над вооружениями МИД Китая Фу Цун назвал условие, при котором китайская сторона согласится присоединиться к переговорам США и России по контролю над ядерными вооружениями.
Глава Центрального командования Вооружённых сил США генерал Кеннет Маккензи заявил, что считает малоубедительными данные о сотрудничестве России с радикальным движением «Талибан»*.
Национальная полиция Украины заявила о задержании в Киеве двух россиян, которые якобы планировали «серию тяжких преступлений».
Массовые беспорядки произошли в центре Белграда в ночь на 8 июля из-за решения властей Сербии ввести новые карантинные ограничения, призванные помочь в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) маршал Халифа Хафтар заявил о намерении изгнать войска Турции из Ливии.
Сотрудники Нацбанка Украины заявили, что определённые депутаты Верховной рады оказывают политическое давление на команду НБУ.
За сутки в Колумбии выявили более 4 тыс. новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19.
Бывший вице-президент США и кандидат в президенты страны Джо Байден заявил, что в случае победы на выборах вернёт Соединённые Штаты в состав Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
За прошедшие сутки в Бразилии было зафиксировано 45 305 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19, общее их число достигло 1 668 589.
Национальная полиция Украины завела уголовное дело по факту лесных пожаров на подконтрольной Киеву территории Луганской области.
Американская администрация намерена оказать давление на губернаторов штатов по вопросу возобновления работы учебных заведений осенью в очной форме, заявил президент США Дональд Трамп.
Постоянное представительство России при ООН заявило, что российская сторона внесёт в Совбез ООН проект резолюции, которая предполагает сохранение одного контрольно-пропускного пункта для доставки гуманитарной помощи в Сирию.
Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника команды Алексея Миранчука в «Милан».
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что 8 июля в Московском регионе ожидается «температурный градиент».
Ветеран московского «Спартака» Юрий Гаврилов признался, что был глубоко удивлён решением совета директоров клуба уволить Томаса Цорна с поста генерального директора.
Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что за сутки в стране выявили более 1000 больных коронавирусной инфекцией COVID-19.
Спасателям в грузинском регионе Кахетия удалось локализовать возгорание в пятизвёздочной гостинице Radisson Collection.
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Даниэль Кормье рассказал о состоянии обладателя титула в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, пережившего смерть отца.
Россия и Китай наложили вето на проект резолюции Совета безопасности ООН, касающейся доставки гуманитарной помощи в Сирию через два контрольно-пропускных пункта на границе САР и Турции.
Владелец московского «Спартака» Леонид Федун не поддерживает идею назначения наставника «Уфы» Вадима Евсеева на аналогичную должность в московском клубе.
Бывший игрок Национальной футбольной лиги (НФЛ) Дональд Колдуэлл погиб в возрасте 41 года после вооружённого нападения.
Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы актёра Михаила Ефремова в деле о смертельном ДТП с участием артиста, рассказал о своих доходах.
В матче 35-го тура испанской Примеры «Сельта» сыграла вничью с мадридским «Атлетико».
В матче 31-го тура Серии А «Милан» одержал победу над туринским «Ювентусом».
В грузинском регионе Кахетия произошло возгорание в пятизвездочной гостинице Radisson Collection.
Российский теннисист Карен Хачанов уступил испанцу Роберто Баутисте-Агуту в матче выставочного турнира Thiem’s 7, который организован третьей ракеткой мира Домиником Тимом.
Госсекретарь Майк Помпео объявил о введении американской стороной санкций против китайских чиновников, ответственных за «ограничение доступа иностранцев в Тибет».
В матче 34-го тура Английской премьер-лиги лондонский «Арсенал» и «Лестер» не сумели выявить победителя.
Государственные и муниципальные медицинские организации предложено освободить от налогов на землю и имущество.
На юго-западе Москвы произошло возгорание в бюджетном учреждении науки «Институт биоорганической химии имени академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова Российской академии наук».
Владелец московского «Спартака» Леонид Федун считает, что бывший генеральный директор клуба Томас Цорн виноват в текущих результатах команды.
В Калининграде задержаны вербовщики запрещённой в России террористической организации.