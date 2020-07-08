Bild: каждое пятое предприятие Германии под угрозой банкротства из-за пандемии

Экономические эксперты предупреждают, что в ближайшее время Германию ждёт волна банкротств, пишет Bild. Согласно опросу мюнхенского института экономических исследований, банкротства опасается каждое пятое немецкое предприятие: особенно высок риск среди турагентств, отелей и ресторанов.

Из-за пандемии коронавируса количество безработных в Германии может достичь 5 млн, сообщает Bild, ссылаясь на прогноз консалтингового эксперта Роланда Бергера.

Кроме того, согласно опросу, проведённому мюнхенским институтом экономических исследований, каждое пятое немецкое предприятие окажется под угрозой банкротства. Наиболее уязвимыми оказались турагентства: среди них банкротства опасаются 85%.

За ними идут отели (76%) и рестораны (67%). Что же касается бизнеса, чувствующего себя в наибольшей безопасности, то самые небольшие опасения банкротств наблюдаются в строительной, химической и машиностроительной отраслях.

Как отмечает Bild, экономические эксперты предупреждают, что в ближайшие месяцы Германию может ждать волна банкротств, что, в свою очередь, негативно отразится на рынке труда. Глава мюнхенского института экономических исследований Клеменс Фюст опасается, что в третьем квартале 2020 года количество безработных вырастет на 3 млн человек. При этом министр экономики ФРГ Петер Альтмайер отметил, что к концу года экономика вновь начнёт расти.