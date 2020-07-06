Китай ни при чём: британский учёный заподозрил, что коронавирус был всегда

Недавние находки вирусологов в Испании и Италии, обнаружившие следы коронавируса задолго до его появления в Китае, свидетельствуют о том, что КНР может не являться источником инфекции, пишет The Daily Telegraph, ссылаясь на слова учёного из Оксфорда Тома Джефферсона. Согласно гипотезе Джефферсона, коронавирус уже давно был распространён по всему земному шару в «пассивном» состоянии и пробудился ввиду сложившихся климатических условий.

Доктор Том Джефферсон из Оксфордского университета считает, что источником коронавируса может быть не Китай, пишет The Daily Telegraph: по словам учёного, в мире появляется всё больше свидетельств тому, что вирус уже существовал, до того как проявиться в Азии.

Издание напоминает, что на прошлой неделе испанские вирусологи заявили о том, что нашли следы коронавируса в сточной воде, собранной в марте 2019 года, то есть за 9 месяцев до обнаружения инфекции в Китае. Итальянские учёные также находили свидетельства присутствия вируса в Милане и Турине ещё в декабре, то есть за недели до выявления первого случая заражения.

По мнению доктора Джефферсона, многие вирусы находятся в пассивном состоянии по всему земному шару и пробуждаются при подходящих условиях. Это, в том числе, означает, что они могут исчезнуть так же быстро, как и появились. В качестве примера Джефферсон приводит исчезнувший вирус атипичной пневмонии.

«Я думаю, что вирус уже был здесь, «здесь», то есть повсеместно. Вполне возможно, что мы имеем дело с пассивным вирусом, пробудившимся от природных условий», — приводит The Daily Telegraph слова учёного. Джефферсон отмечает, что в феврале случай заражения коронавирусом был зафиксирован на круизном лайнере у Фолклендских островов, притом что все пассажиры проходили тестирование на коронавирус. «Странные ситуации, наподобие этой, случались с испанским гриппом. В 1918 году от него умерло примерно 30 процентов населения Западного Самоа, не имевшего контактов с внешним миром», — отмечает Джефферсон.

По мнению учёного, вирус может передаваться не только воздушно-капельным путём, но и через канализационные системы и общественные туалеты. Джефферсон отмечает, что изучение причин частых вспышек коронавируса на пищевых заводах и мясокомбинатах может поспособствовать выявлению новых способов передачи вируса: вполне возможно, что общественные туалеты вместе с невысокой температурой создают благоприятные условия для размножения инфекции.