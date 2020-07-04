Польский политолог: только благодаря США Польша получит защиту в военной сфере и инвестиции

Польская оппозиция критикует курс властей страны на сближение с США, однако их доводы — это лишь пустая риторика, уверен политолог, профессор Пшемыслав Журавский вель Граевский. В статье для издания Gazeta Polska он пишет, что только благодаря Вашингтону Варшава сможет получить защиту в военной сфере и инвестиции в стратегические отрасли экономики.

Визит Анджея Дуды в США стал символом нескольких накладывающихся друг на друга политических процессов, которые возникли в результате польско-американского сближения. Как пишет польский политолог, профессор Пшемыслав Журавский вель Граевский, хотя в поездке содержалась предвыборная подоплёка, она стала результатом целенаправленной стратегии Польши под руководством Дуды и партии «Право и справедливость».

Как считает эксперт Gazeta Polska, если посмотреть на расклад сил в квадрате США — Германия — Россия — Центральная Европа, то польская стратегия становится предельно ясна. Польский военный потенциал скромнее российского, поэтому страна не сможет отразить удар без поддержки извне. Данная поддержка может исходить из двух источников: от Вашингтона и от государств, находящихся в том же положении, что и Польша, на пространстве от Скандинавии до Кавказа. Однако единственная военная сила, уважение к которой испытывает Москва и которая в стратегическом отношении оказывает влияние на принимающиеся в Кремле решения, — это США, поэтому Варшаве нужно заручиться поддержкой именно в Вашингтоне.

Однако, продолжает польский политолог, влияние России в регионе опирается не только на военный шантаж, но и на зависимость Центральной Европы от российских энергоносителей. Берлин движется в направлении углубления этой зависимости, а США, Польша, Украина, страны Балтии и Скандинавии наоборот. Газопорт в Свиноуйсьце, польско-датско-норвежский газопровод «Балтик пайп», регазификационные терминалы, которыми обзавелись страны Балтии и которые должны появиться в Хорватии и Румынии, польско-украинско-американское соглашение о транзите американского сырья на Украину и «Инициатива трёх морей» — всё это также является знаком общности интересов США и Польши.

Американское присутствие в ФРГ на протяжении нескольких десятилетий делало Берлин наиболее привлекательным союзником для Вашингтона. Однако сегодня самая мощная экономика Европы не захотела брать на себя тот объём расходов, какого ожидали США, поэтому роль, от которой отказались немцы, берёт на себя Польша. Разумеется, она делает это в масштабе соразмерном своему потенциалу, но взамен Варшава получает защиту в военной сфере и инвестиции в стратегические отрасли экономики.

Как заключает польский эксперт, оппозиция критикует проамериканский курс, повторяя фразы: «Нужно играть на двух фортепиано», «союз с США — это экзотика, ведь мы находимся в Европе», «нет клиентелизму в отношениях с Вашингтоном». Но, уверен Пшемыслав Журавский вель Граевский, всё это лишь пустая риторика: европейского «фортепиано» в военной сфере не существует, а в энергетической его можно назвать российским, поэтому именно на сближение с США должна быть направлена польская политика.