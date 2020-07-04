Польский политолог: только благодаря США Польша получит защиту в военной сфере и инвестиции
Визит Анджея Дуды в США стал символом нескольких накладывающихся друг на друга политических процессов, которые возникли в результате польско-американского сближения. Как пишет польский политолог, профессор Пшемыслав Журавский вель Граевский, хотя в поездке содержалась предвыборная подоплёка, она стала результатом целенаправленной стратегии Польши под руководством Дуды и партии «Право и справедливость».
Как считает эксперт Gazeta Polska, если посмотреть на расклад сил в квадрате США — Германия — Россия — Центральная Европа, то польская стратегия становится предельно ясна. Польский военный потенциал скромнее российского, поэтому страна не сможет отразить удар без поддержки извне. Данная поддержка может исходить из двух источников: от Вашингтона и от государств, находящихся в том же положении, что и Польша, на пространстве от Скандинавии до Кавказа. Однако единственная военная сила, уважение к которой испытывает Москва и которая в стратегическом отношении оказывает влияние на принимающиеся в Кремле решения, — это США, поэтому Варшаве нужно заручиться поддержкой именно в Вашингтоне.
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