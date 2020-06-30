Le Point: без соцсетей и не «слишком белый» — ЦРУ ищет идеальных кандидатов для вербовки

В новом рекламном ролике ЦРУ роли шпионов исполняют почти исключительно представители этнических меньшинств, сообщает Le Point. Таким образом ведомство пытается добиться большего многообразия в своих «чрезмерно белых» рядах, уверен журнал. Еще одной проблемой автор называет излишнюю откровенность кандидатов в соцсетях.

«Похоже на трейлер к шпионскому фильму. Здесь есть всё: интрига в штаб-квартире ЦРУ, тревожное ожидание, скрытая миссия и, конечно же, множество симпатичных шпионов, которые всеми силами пытаются получить флешку от иностранного министра», — так описывает корреспондент Le Point в Вашингтоне новый рекламный ролик ЦРУ для вербовки шпионов, предназначенный для распространения в соцсетях. Слоган этого профессионально сделанного фильма гласит: «Откройте для себя ЦРУ. Ваша страна рассчитывает на вас».

Как отмечает издание, Центральное разведывательное управление США никогда не испытывало трудностей с вербовкой новых сотрудников. Ежегодно оно получает множество заявок. Однако существует и ряд проблем. Во-первых, из-за того, что враги всё больше концентрируют усилия на кибератаках, агентству приходится искать сотрудников в тех же сферах, что и индустрии высоких технологий, и нанимать на работу инженеров и специалистов по компьютерной безопасности. Во-вторых, ЦРУ, традиционно нанимающее на работу выпускников престижных колледжей, таких как Йельский университет, страдает от отсутствия разнообразия среди своих работников.

Согласно отчёту 2015 года, высшее руководство управления стало за последние 20 лет менее разнообразным — то есть «чересчур белым», как поясняет журнал. Вероятно, именно поэтому в рекламном ролике можно увидеть всевозможных представителей меньшинств: азиатов, индейцев, афроамериканцев — в том числе одного удивительно похожего на бывшего президента Обаму, в частности, и голосом, что, вероятно, не случайно.

Ко всему прочему, вербовку затрудняет постоянное пользование молодёжью социальных сетей. «Как сохранить прикрытие шпиона, который делился на Facebook интимными подробностями со времён детского сада?» — замечает корреспондент издания. Несколько лет назад заместитель директора агентства Дэвид Коэн признал, что для агента, желающего обеспечить себе прикрытие, это представляет реальную проблему. Сам Коэн вынужден был отказать в приёме нескольким перспективным кандидатам из-за того, что они хвастались своей вербовкой в качестве шпионов в социальных сетях.

Как замечает журнал, в последнее время по репутации управления было нанесено несколько ударов. В-первых, разведывательные службы регулярно страдают от нападок президента Дональда Трампа. Во-вторых, в 2017 году WikiLeaks опубликовал десятки секретных документов, в которых подробно описывались методы ЦРУ и весь его «пиратский» арсенал, включая вредоносное ПО, способы взлома мобильных телефонов и превращения телевизоров в микрофоны. Согласно недавно раскрытому внутреннему отчёту, эта утечка была самой крупной в истории агентства и нанесла ему «катастрофический» ущерб.

Всё это тем не менее не мешает управлению рекламировать себя, отмечает автор статьи. ЦРУ уже запустило кампанию по вербовке на радио и на своём канале YouTube. В одном из роликов для прославления достоинств службы привлекли актрису Дженифер Гарднер, сыгравшую агента ЦРУ в сериале «Шпионка».

Агентство также создало учётную запись в Twitter, начав с юмористического сообщения : «Мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть, что это наш первый твит». Весной 2019 года ЦРУ создало аккаунт в Instagram с целью привлечь молодое поколение к работе в качестве агентов.

«Мы идём навстречу американцам там, где они находятся, на стриминговых платформах, чтобы дать им представление о захватывающей карьере в ЦРУ», — говорит один из руководителей ведомства Шеронда Дорси. На сайте агентства сказано, что «в ЦРУ можно найти практически любую вообразимую работу, плюс ещё несколько, выходящих за рамки вашего воображения».