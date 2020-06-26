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Washington Post: в США финансовую помощь по ошибке направили более чем миллиону мёртвых людей

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Минфин США направил финансовую помощь, связанную с коронавирусом, 1,1 млн скончавшихся людей, сообщает The Washington Post, ссылаясь на отчёт Счётной палаты США. Согласно отчёту, причина ошибки состоит в том, что у Минфина не было доступа к данным об умерших. На этом фоне в партии демократов раскритиковали администрацию Дональда Трампа и призвали к усилению финансового надзора.
Washington Post: в США финансовую помощь по ошибке направили более чем миллиону мёртвых людей
Reuters

Правительство США направило финансовую помощь по коронавирусу 1,1 млн скончавшихся людей, сообщает The Washington Post, ссылаясь на данные Счётной палаты США. Общая сумма потраченных средств составила $1,4 млрд.

Как пишет издание, Счётная палата опубликовала эти цифры в рамках всеобъемлющего отчёта о $3 трлн, выделенных в качестве помощи на борьбу с коронавирусом. Между тем, Дональд Трамп выступил за введение дополнительных выплат финансовой помощи, однако сведения от Счётной палаты могут заставить многих республиканцев усомниться в необходимости дальнейших прямых финансовых выплат.
 
Выплата средств скончавшимся произошла в результате поспешных действий Минфина США, стремившегося реализовать средства, предписанные по закону, принятому ещё в марте. Как отмечает The Washington Post, у ведомства нет доступа к данным о скончавшихся. В отчёте Счётной палаты, помимо прочего, рекомендовали предоставить Минфину доступ к этим данным.
 
Согласно отчёту Счётной палаты, закон о финансовых выплатах «значительно повысил риск ошибочных выплат». Как сообщает издание, финансовые выплаты осуществлялись несколькими способами, включавшими прямой депозит, предоплаченные дебетовые карты и бумажные чеки. Кроме того, в 400-страничном отчёте Счётной палаты говорится, что общие данные по затратам недоступны, поскольку федеральные агентства не обязаны отчитываться о тратах на помощь, связанную с коронавирусом, до июля.
 
«Печально, что общественности придётся ждать 4 месяца с момента вступления в силу закона о финансовой помощи, чтобы получить доступ к полной информации о тратах», — отмечается в отчёте.
 
Отчёт Счётной палаты спровоцировал критику в адрес республиканцев и администрации Дональда Трампа со стороны демократов, пишет The Washington Post. «Осуществляемый надзор должен быть гораздо строже», — приводит издание слова сенатора Чарльза Шумера. 
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