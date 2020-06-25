Стреляют! — ABC News о росте насилия с применением оружия в США в разгар пандемии

Даже во время пандемии коронавируса американцы по-прежнему борются с разгулом насилия с применением огнестрельного оружия. Всего в этом году в США уже зафиксировали 7834 инцидента с участием огнестрела, в ходе которых погибли люди, передаёт ABC News. Более того, эксперты предсказывают Америке «жестокое лето», причиной которого может стать страх перед заражением, экономические проблемы и рост уровня злоупотребления алкоголем и наркотиками.
Даже во время пандемии COVID-19 американцы продолжают бороться с разгулом насилия с применением огнестрельного оружия. Взглянем повнимательнее на цифры, которые, похоже, свидетельствуют о новом всплеске количества перестрелок с жертвами.
Только в Чикаго на выходных огнестрельные ранения получили 102 человека, 14 из которых скончались. Количество инцидентов со стрельбой в этом городе выросло на 33% по сравнению с прошлым годом. Вместе с тем уровень преступности там слегка снизился.
В Нью-Йорке на прошлой неделе от огня огнестрельного оружия пострадал 51 человек, в то время как в Миннеаполисе — 12 человек, причём это произошло в ходе всего лишь одного воскресного инцидента.
В этом году, по данным архива случаев вооружённого насилия, в США произошло 7834 инцидента с применением огнестрельного оружия, в результате которых погибли люди. В эту статистику не входят самоубийства, связанные с огнестрельным оружием. При этом в 2020 году зафиксирован 221 случай массовой стрельбы с не менее чем четырьмя жертвами, не считая стрелка.
Только июнь отметился 66 массовыми перестрелками — месячный рекорд с того момента, как в 2013 году архив случаев вооружённого насилия начал публиковать подобную статистику. Эксперты в области правоохранительной деятельности предсказывают необычайно жестокое лето из-за гремучей смеси из страха перед вирусом, экономических проблем и роста злоупотребления алкоголем и наркотическими веществами во время закрытия экономики.
По словам экспертов, огнестрелом пользуются всё чаще не только в крупных, но и в маленьких городах.
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