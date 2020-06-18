Euronews: один из ключевых соперников Лукашенко обещает не устраивать в Белоруссии революции

Как заявил в интервью Euronews белорусский банкир Виктор Бабарико, которого называют одним из наиболее влиятельных оппонентов Александра Лукашенко на предстоящих президентских выборах, он выступает категорически против любых революций. Но если действующие власти вдруг попытаются «украсть» у народа право выбора и протестующие выйдут на площадь, то останется только присоединиться к протестам, подчеркнул Бабарико.

Евросоюз обеспокоен отношением белорусских властей к претендентам на участие в президентских выборах. Об этом в интервью порталу TUT.BY заявил посол ЕС Дирк Шубель. Он призвал освободить задержанных политиков и активистов.



Ранее в ходе этой избирательной кампании белорусский президент Александр Лукашенко неоднократно обвинял оппонентов в стремлении к перевороту и заявлял, что держит ситуацию под контролем.



АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО, президент Белоруссии: Мы абсолютно знаем эти цели, которые преследуют тут отдельные ветродуи — эти цели нам ясны, устроить нам «майданчик» в преддверии президентских выборов. Или в день президентских выборов, ну как получится у них, так они планировали. Хочу вот на этой встрече вас предупредить — и всех, кто нас услышит, всех этих «майданутых» хочу предупредить, что «майдана» в Беларуси не будет.



Одним из наиболее влиятельных оппонентов Лукашенко называют банкира Виктора Бабарико. В интервью Euronews он заявил, что уверен в своей победе, и пообещал сделать всё возможное, чтобы не допустить революции.



ВИКТОР БАБАРИКО, потенциальный кандидат в президенты Белоруссии: Я категорический противник революции. Но я знаю одно: что если у народа — не важно, кто будет эта фамилия — «украдут» президента... я всё-таки надеюсь, что этого не произойдёт. Если вдруг будет попытка это сделать, я всё-таки верю в то, что белорусы всё равно отстоят свой выбор. Я не позову людей на площадь — но если люди пойдут на площадь, я буду вместе с народом Беларуси.



По данным правозащитного центра «Весна», только по административным статьям арестованы около сотни участников оппозиционных акций. Известно о нескольких уголовных делах, фигурантами которых стали активисты.



Выборы президента назначены на 9 августа. В эту пятницу завершается сбор подписей за выдвижение кандидатов.



Дата выхода в эфир 17 июня 2020 года.



