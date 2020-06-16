УП: «вандализм» на венгерском мемориале, возмутивший МИД Украины, устроила непогода

В полиции Закарпаской области Украины заявили, что панно на венгерском мемориале в городе Свалява было повреждено из-за ухудшения погодных условий. Как пишет «Украинская правда», ранее глава МИД Украины заявлял, что осквернение экспозиции в мемориальном парке является провокацией для очередного раскручивания темы антивенгерских настроений и нагнетания напряжённости в украинско-венгерских отношениях.
Полиция Закарпатской области Украины проверяет информацию о повреждении панно в Свалявском мемориальном парке. Как передаёт «Украинская правда», по предварительным данным правоохранителей, повреждение могло быть вызвано ухудшением погодных условий.
«14 июня, мониторя интернет, сотрудники полиции обнаружили публикацию, в которой говорится о повреждении панно на территории мемориального комплекса в городе Свалява. Данное событие было зарегистрировано и начата проверка. На место происшествия направлены работники следственно-оперативной группы, при осмотре предварительно установили, что указанные повреждения, вероятно, были вызваны неблагоприятными погодными условиями», — говорится в сообщении пресс-службы областной полиции.
При этом в полиции добавили, что сейчас проверка продолжается, «устанавливаются дополнительные обстоятельства происшествия».
«В случае подтверждения факта вандализма работники полиции приложат максимум усилий для установления правонарушителей и дадут их действиям правовую оценку», — отметили в полиции.
Как напоминает издание, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что осквернение экспозиции в Свалявском мемориальном парке, о чём на выходных сообщали местные СМИ, является провокацией для очередного раскручивания темы антивенгерских настроений на Украине и нагнетания напряжённости в украинско-венгерских отношениях
Ранее секретарь совета Свалявского мемориального парка Дьердь Дупко сообщил, что вандалы осквернили материалы экспозиции на задней части Стены плача. По его словам, вандалы сорвали и осквернили панно, которое содержит информацию на трёх языках — украинском, венгерском, немецком.
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