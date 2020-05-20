СТРАНА: в Харькове вторую ночь подряд неизвестные обливают краской бюст Жукова

В Харькове неизвестные вторую ночь подряд обливают красной краской памятник маршалу СССР Георгию Жукову. Как передаёт «СТРАНА», в пресс-службе Нацполиции в Харьковской области сообщили, что информация о случившемся внесена в Единый учёт, решается вопрос о квалификации дела по Уголовному кодексу Украины.

В Харькове вторую ночь подряд обливают красной краской памятник маршалу СССР Георгию Жукову. Как пишет «СТРАНА», об этом сообщили в пресс-службе главного управления Нацполиции в Харьковской области.

Отмечается, что информация об этом поступила около 01:10 от экипажа патрульной полиции.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа Немышлянского отдела полиции. Работники полиции изъяли разбитую стеклянную банку с остатками краски, говорится в сообщении.

Также в полиции добавили, что информация о случившемся внесена в Единый учёт. Решается вопрос о квалификации по Уголовному кодексу Украины. В данный момент правоохранители принимают меры, чтобы установить все обстоятельства происшедшего и причастных к нему.

Как напоминает издание, в июне прошлого года националисты снесли бюст Жукову. Полиция возбудила уголовные производства по статьям «Хулиганство» и «Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа». Уже через месяц, в июле, городские власти восстановили памятник советскому маршалу.