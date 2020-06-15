NYT: для Путина важна «единая команда», а не фрагментированная система, как в США

Президент России Владимир Путин дал первое интервью после начала пандемии коронавируса. Как пишет The New York Times, он заявил, что Соединённые Штаты Америки охвачены «глубинным внутренним кризисом», и объяснил этот кризис нежеланием противников президента Трампа признать его «очевидную» победу в 2016 году, а также его легитимность как президента.

Российский лидер также указал на расовую напряжённость, которая поставила города Америки на край пропасти. Он заявил, что Россия, а до неё Советский Союз, всегда с большим сочувствием относились в борьбе афроамериканцев за свои естественные права. Однако, добавил Путин, когда протесты превращаются в беспредел и погромы, «я не вижу в этом ничего хорошего для страны».

Как пишет автор материала, Путин воспользовался этим интервью, чтобы выступить с нападками на оппонентов Трампа, которые обвиняют Кремль в том, что он помог ему победить на выборах в 2016 году, хотя Москва это неоднократно отрицала. По словам Путина, многолетние проблемы Америки с расизмом усилили глубочайший кризис легитимности, который наблюдается уже давно. Вместо того, добавил Путин, чтобы признать, что Трамп одержал победу абсолютно демократическим путём, сторонники Хиллари Клинтон придумывают всевозможные небылицы в попытке подвергнуть сомнению его легитимность.

Владимир Путин также раскритиковал США за их действия по борьбе с коронавирусом под руководством Трампа. Сравнивая российские действия в борьбе против пандемии с американскими, Путин сказал: «Мы выходим из этой ситуации с коронавирусом уверенно, с минимальными потерями. В Штатах так не происходит».

То, как Россия справляется с коронавирусом, заявил Путин, доказывает, насколько важно иметь «единую команду», которая управляет страной, а не фрагментированную систему, какая существует в США, поскольку там узкопартийные интересы ставятся превыше интересов всего общества и интересов людей.