Times: власти Пекина собрались наказывать тех, кто «порочит» традиционную китайскую медицину

Пекинские власти разрабатывают закон, позволяющий задерживать и даже отправлять в тюрьму людей, критикующих традиционную китайскую медицину и тем самым подрывающих общественный порядок, сообщает The Times. Как отмечает издание, в то время как правительство активно поддерживает индустрию, всё больше врачей говорят о недоказанной эффективности традиционных лекарств.

Власти Пекина объявили о своих планах наказывать за критику традиционной китайской медицины, сообщает The Times. Между тем, всё больше врачей высказываются против таких методов лечения, и общественность возмущается торговлей зачастую редкими видами животных, органы которых используются в традиционных лекарствах.

Как заявили ведомства, занимающиеся вопросами здравоохранения, лица, «провоцирующие споры с целью потревожить общественный порядок» и пытающиеся «опорочить традиционную китайскую медицину», будут преследоваться по закону. За мелкие нарушения провинившимся грозит «административное задержание» на срок, не превышающий две недели. В самых серьёзных случаях особо яростных критиков могут посадить в тюрьму на два года.

Как отмечает издание, председатель КНР Си Цзиньпин настаивает, что традиционная медицина — «драгоценность» многотысячелетней китайской цивилизации. По мнению лидера, именно это достояние сыграло «уникальную роль» в борьбе с коронавирусом в Поднебесной.

Однако многие китайские врачи не разделяют правительственную инициативу, поддерживающую индустрию, которая каждый год приносит экономике сотни миллиардов в пересчёте на фунты стерлингов, подчёркивает The Times. Специалисты указывают на то, что позитивное воздействие китайской медицины не доказано.

Кроме того, люди по всему миру возмущены тем, что во многих рецептах используются органы и части тела редких животных, включая панголинов, тигров, леопардов и носорогов. По данным зоозащитников, в последнее время существенно выросли объёмы контрабанды диких животных из Африки. К примеру, только легальный экспорт львиных костей из ЮАР вырос вдвое, в то время как цена за скелет взрослого самца может достигать порядка £3 тыс.(≈262 тыс. руб.).

Относительно нового закона многие китайские интернет-пользователи выразили критику в соцсетях. К примеру, юрист и блогер Дэн Сюэпин в своём материале на платформе Netease поинтересовался: «В чём заключается разница между порочением, клеветой, критикой, сомнением или негативным отзывом? Если никто не может критиковать традиционную китайскую медицину, а может исключительно восхвалять её и ставить на пьедестал, то мы превратим её в нечто, подобное религии. Сохраняем ли мы таким образом традиционную китайскую медицину или убиваем её?» Дэн считает, что традиционная медицина должна «принять вызов современной науки».

The Times напоминает, что в апреле Юй Сяодун, врач из города Хуанши провинции Хубэй, работавший с коронавирусными пациентами, получил выговор за свою критику действий властей по борьбе с пандемией, в том числе применения традиционной китайской медицины. Юй лишился должности и блога на платформе Weibo, у которого была 961 тыс. подписчиков и в котором доктор писал о недоказанности эффективности традиционной медицины. Руководство посчитало, что врач не смог предотвратить «критику политики государства в борьбе с коронавирусом и нападки на традиционную медицину в комментариях, что негативно сказалось на интернет-среде и обществе».

Как подчёркивает газета, замечания граждан в Пекине относительно потенциального закона принимаются до 28 июня.