CNN о новых ограждениях вокруг резиденции президента: Белый дом стал «крепостью страха»

На фоне непрекращающихся протестов в Вашингтоне администрация Дональда Трампа выстраивает дополнительные ограждения вокруг Белого дома и сохраняет присутствие военных и полиции в округе. Теперь район больше напоминает «какое-то авторитарное государство», комментирует CNN. По мнению ведущих, президент боится и пытается «забаррикадироваться» от народа в своей резиденции.

В то время как протесты в Вашингтоне, очень мирные протесты, явно продолжаются, вокруг Белого дома появляются всё новые укрепления. Давайте свяжемся с нашим старшим корреспондентом в Белом доме Джимом Акостой. Джим, Белый дом часто называют «домом народа», но сегодня этих людей усиленно стараются к нему не подпускать.

ДЖИМ АКОСТА, старший корреспондент CNN в Белом доме: Так оно и есть. Администрация Трампа выстраивает вокруг Белого дома нечто, всё больше напоминающее крепостные укрепления.

Сегодня рано утром рабочие начали устанавливать металлические ограждения — стальную стену, можно сказать, — от Пенсильвания-авеню и вплоть до Конститьюшн-авеню, через дорогу от Национальной аллеи. Там тоже есть часть ограждений. И всё это — в дополнение к ограждениям, которые уже существуют вокруг Белого дома. Кроме того, там же, в парке Лафайет и округе, остаются военные и полиция, отчего складывается впечатление, что район находится в какой-то авторитарной стране.

Это явно не похоже на, как вы выразились, «дом народа». В довершение ко всему сотрудники Белого дома утверждают, цитирую: «В вопросе о том, как быть с протестующими, рассматриваются все опции».

С нами на связи по-прежнему находится Дон Лемон. Дон, вы знаете, в 1995 году я работал корреспондентом CNN в Белом доме. Тогда, сразу после теракта в Оклахома-Сити, когда из-за взрыва машины было разрушено здание имени Альфреда Марра, (в Вашингтоне. — ИноТВ) полностью перекрыли Пенсильвания-авеню. Власти опасались повторения теракта, теперь уже возле Белого дома, и существенно усилили меры безопасности. Но сегодня мы наблюдаем, как меры безопасности усиливаются ещё больше, и линия защиты продолжает расширяться уже даже за пределы территорий, относящихся к Белому дому.

ДОН ЛЕМОН, ведущий CNN: Только от взгляда на эти кадры складывается такое впечатление, что там царит страх, что президент в отчаянии, что он боится. В отчаянии и ужасе администрация баррикадируется, причём в буквальном смысле, от американского народа.

Но мы должны помнить, что Белый дом не принадлежит ни Трампам, ни администрации, ни советникам. Они просто взяли его во временное пользование, потому что американцы дали им возможность жить и работать там. Американский народ платит им зарплату, он нанял этих людей, чтобы они какое-то время работали в этом здании. По сути, это государственное жильё. Но в корне своём это «дом народа», который теперь становится «крепостью, охраняющей от народа».

Похоже, что самый знаменитый в мире дом, даже более знаменитый, чем дом на Даунинг-стрит, 10, превратился в «крепость страха». Президент боится, он сбегает в бункер, а потом, спустя несколько дней, притворяется, что просто ходил его осматривать. Стыдно от этих кадров. Стыдно, что власти пытаются оттолкнуть протестующих. То, что происходило после теракта в Оклахоме, объяснимо — администрация хотела обеспечить безопасность в районе. Но отгораживаться от людей, которые, пользуясь своим правом, протестуют на улицах… Что это вообще такое? Это ужасно.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 04 июня 2020 года.