Лукашенко: Белоруссии нужно решить проблему зависимости от российского рынка

03:00
Источник: Брагин возглавит сборную России по хоккею
Валерий Брагин станет новым главным тренером сборной России по хоккею с шайбой.
03:00
Мурашко рассказал о плановой вакцинации в России
Глава российского Минздрава Михаил Мурашко на глобальном саммите по разработке вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19 рассказал о плановой вакцинации в России.
03:00
Стал известен результат теста Загитовой на коронавирус
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию, россиянка Алина Загитова, получила отрицательный результат теста на коронавирус.
03:00
AZUR Air доставит на родину россиян из Кубы, Бразилии, Аргентины и Чили
Компания AZUR Air при содействии Росавиации и МИД России доставит на родину россиян из Кубы, Бразилии, Аргентины и Чили.
03:00
Минобороны сообщило о переговорах начальников генштабов России и США
Начальник российского Генштаба Валерий Герасимов и председатель комитета начальников штабов Вооружённых сил США Марк Милли провели телефонные переговоры, сообщило Минобороны России.
03:00
Агент Гайча прокомментировал интерес к футболисту со стороны ЦСКА
Футбольный агент Фабиан Бустос, представляющий интересы форварда «Сан-Лоренсо» Адольфо Гайча, заявил об отсутствии предложений из России.
03:00
Картой планового отключения горячей воды в Подмосковье воспользовались 120 тысяч человек
Интерактивной онлайн-картой отключения горячей воды в Московской области воспользовались 120 тыс. человек.
03:00
Заповедник «Аркаим» призвал туристов воздержаться от посещений 21 и 22 июня
Руководство государственного историко-культурного заповедника «Аркаим» в Челябинской области призвало туристов воздержаться от посещений 21 и 22 июня.
03:00
Меркель призвала сделать вакцину от COVID-19 доступной по всему миру
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что доступ к вакцине от коронавируса не должен зависеть от страны проживания того или иного человека.
03:00
В Испании за сутки выявили 195 новых случаев коронавируса
В Испании за сутки выявили 195 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19.
03:00
В СБР призвали региональные федерации не бойкотировать отчётно-выборную конференцию
Член правления Союза биатлонистов России (СБР) Андрей Левунин обратился к региональным федерациям с просьбой принять участие в отчётно-выборной конференции организации.
03:00
Сотрудник Минпромторга и трое посредников задержаны по делу о взятке
Следователи задержали сотрудника Минпромторга и трёх посредников по уголовному делу о взяточничестве. Об этом сообщила официальный представитель СУ СК по Москве Юлия Иванова.
03:00
Чернышенко заявил о сохранении в бюджете статьи расходов на массовый спорт
Вице-премьер-министр России Дмитрий Чернышенко рассказал, что правительство страны не намерено сокращать расходы на массовый спорт из федерального бюджета.
03:00
Собянин рассказал о переводе части коек в обычный режим работы
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24» рассказал о выводе 6 тыс. больничных коек из фонда, предназначенного для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.
03:00
В районе подтопленного посёлка в Мурманской области ввели режим ЧС
Режим ЧС межмуниципального характера объявлен в Кольском районе Мурманской области, где в посёлке Кильдинстрой затопило около 30 дачных домов. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.
03:00
Стала известна дата возобновления чемпионата Грузии по футболу
Федерация футбола Грузии (ФФГ) приняла решение возобновить чемпионат страны, который был прерван из-за пандемии коронавируса, 25 июня.
03:00
Опрос: 76% россиян хотят в отпуск этим летом
Большинство россиян (76%) хотят в отпуск этим летом. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на результаты опроса, проведённого сервисом «Яндекс.Путешествия».
03:00
В Госдуме прокомментировали учения Defender Europe 20 Plus
Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал учения Defender Europe 20 Plus с участием солдат США в Польше.
03:00
В Тюменской области прокомментировали ситуацию с коронавирусом
За сутки в Тюменской области зафиксировали 49 новых случаев заболевания коронавирусом.
03:00
В Оренбургской области рассказали о поддержке многодетных семей в 2020 году
Сумма социальной поддержки для многодетных семей в Оренбургской области в 2020 году составит 1,5 млрд рублей.
03:00
Монсон: при Трампе в США процветает расизм
Бывший американский боец смешанных единоборств, а ныне депутат совета депутатов городского округа Красногорска Джефф Монсон считает одной из причин массовых беспорядков в Америке политику президента США Дональда Трампа.
03:00
Собянин назвал возможный срок снятия большинства ограничений в Москве
Максимальное количество ограничений, введённых из-за коронавируса, можно будет снять в Москве до начала июля. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил мэр города Сергей Собянин.
03:00
Собянин назвал процент открытых торговых предприятий в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24» назвал процент открытых торговых предприятий в Москве.
03:00
В Госдуме оценили предложение обязать коллекторов записывать разговоры с должниками
Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Фарит Ганиев оценил предложение обязать коллекторов записывать все телефонные разговоры с должниками.
03:00
Врачи Глазовской районной больницы получили выплаты после вмешательства СК России
Врачи Глазовской районной больницы получили положенные выплаты после вмешательства СУ СК России по Удмуртии.
03:00
СМИ: «Локомотив» продлил аренду Мариу до конца сезона
Португальский полузащитник Жоау Мариу, правами на которого владеет миланский «Интер», останется в аренде в московском «Локомотиве» до окончания сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
03:00
В Госдуму внесён законопроект об ипотечных каникулах для самозанятых
Группа депутатов от партии «Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект, который позволяет самозанятым и индивидуальным предпринимателям брать ипотечные каникулы на равных условиях.
03:00
В Удмуртии рассказали о ситуации с коронавирусом
За сутки в Удмуртии зарегистрировали 43 лабораторно подтверждённых случая заболевания коронавирусной инфекцией.
03:00
Врач напомнил о важности ношения масок и перчаток
Врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев напомнил о важности ношения масок и перчаток.
03:00
В Крыму прошли учения с участием дивизионов ЗРК С-400 «Триумф»
В Крыму прошли учения с участием дивизионов зенитно-ракетного комплекса С-400 «Триумф».
03:00
В Татарстане разрешили возобновить работу саунам и фитнес-центрам
В Татарстане разрешили возобновить работу саунам, баням и фитнес-центрам.
03:00
Экономист прокомментировал решение ЦБ создать реестр инвестиционных платформ
Генеральный директор компании Talk Bank Михаил Попов прокомментировал решение Банка России создать реестр инвестиционных платформ.
03:00
Аршавин занял должность Малафеева в «Зените»
Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин вошёл в спортивный департамент клуба, сменив бывшего партнёра по команде Вячеслава Малафеева.
03:00
Владелец ресторана в США рассказал подробности о защите заведения от протестующих
Калифорнийский бизнесмен, владелец ресторана в Сан-Диего Айк Газарян рассказал подробности о защите заведения от протестующих.
03:00
Собянин сообщил об активизации работы московских аэропортов
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24» сообщил об активизации работы московских аэропортов.
03:00
Ростехнадзор прокомментировал инцидент в Норильске
Ростехнадзор прокомментировал разлив дизельного топлива на ТЭЦ в Норильске.
03:00
В прокуратурах Красноярского края и Норильска запустили горячие линии для обращений граждан
По поручению генерального прокурора России Игоря Краснова в прокуратурах Красноярского края и Норильска запустили горячие линии для обращений граждан.
03:00
Эксперт рассказал подробности о возвращении страховки при досрочном погашении кредита
Руководитель департамента страхования и социальной сферы Финансового университета при правительстве России Александр Цыганов рассказал подробности о возвращении страховки при досрочном погашении кредита.
03:00
СК возбудил уголовное дело против политолога Николая Платошкина
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении политолога Николая Платошкина — лидера движения «За новый социализм». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
03:00
Педиатр дала рекомендации по организации дня ребёнка
Педиатр, эксперт ОНФ, председатель Всероссийского общественного движения «Совет матерей» Татьяна Буцкая дала рекомендации по организации дня ребёнка.
03:00
СМИ назвали ещё два итальянских клуба, претендующих на Алексея Миранчука
Итальянские «Аталанта» и «Рома» заинтересованы в приобретении полузащитника московского «Локомотива» Алексея Миранчука.
03:00
В РСТ рассказали о перспективах организованного туризма
Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин рассказал о перспективах организованного туризма.
03:00
В Ростовской области отменили разрешения для поездок на работу
В Ростовской области отменили справки и разрешения на перемещение к месту работы. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.
03:00
Легионеры «Спартака» завершили самоизоляцию и приступили к командным тренировкам
Иностранные игроки «Спартака» Самуэль Жиго, Алекс Крал, Гус Тиль и Джордан Ларссон завершили обязательный карантин после возвращения в Россию и приступили к тренировкам вместе с командой.
03:00
СК предъявил обвинения ещё двум фигурантам дела о реабилитации нацизма
Следователи предъявили обвинения ещё двум фигурантам дела о размещении фото нацистов на сайте «Бессмертного полка» по статье о реабилитации нацизма. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
03:00
В ЦСКА заявили об уходе спонсоров во время пандемии коронавируса
Ряд спонсоров прекратил сотрудничество с футбольным клубом ЦСКА во время пандемии коронавируса.
03:00
Коллекторов могут обязать записывать разговоры с должниками
Коллекторов в России могут обязать вести запись всех переговоров с должниками, самим им будут присвоены индивидуальные номера.
03:00
Волков рассказал о сложностях подготовки к бою с Блейдсом в UFC
Боец UFC Александр Волков рассказал о подготовке к поединку против американца Кертиса Блейдса, намеченного на 21 июня в Лас-Вегасе.
03:00
Forbes назвал самых высокооплачиваемых знаменитостей
Самой высокооплачиваемой знаменитостью по версии журнала Forbes стала Кайли Дженнер, заработавшая $590 млн.
03:00
Генеральный директор ПФК ЦСКА: на какое-то время придётся затянуть поясок
Генеральный директор ПФК ЦСКА Роман Бабаев рассказал об отношениях клуба со спонсорами в период пандемии коронавирусной инфекции.