Le Monde: 20 тыс. человек вышли на демонстрацию против полицейского произвола в Париже

Во вторник у здания парижского суда прошла многотысячная акция протеста против полицейского произвола в стране, окончившаяся беспорядками, сообщает Le Monde. Как передаёт газета, участники акции требовали справедливости для 24-летнего чернокожего француза, умершего после агрессивного задержания полицейскими в 2016 году. Кроме того, протестующие вспомнили о других жертвах полицейского насилия во Франции и США в последние годы, сообщает издание.

Во вторник 2 июня у здания парижского суда собралась внушительная толпа молодых людей и подростков, требовавших «справедливости для Адамы», сообщает Le Monde. По данным Префектуры парижской полиции, на призыв организаторов акции откликнулось более 20 тыс. человек. Как подчёркивает газета, демонстрация состоялась спустя 4 года после смерти 24-летнего Адамы Траоре в результате агрессивного задержания жандармами во французском Персане и через неделю после смерти 46-летнего Джорджа Флойда, задушенного полицейским при аресте в американском Миннеаполисе.

Как отмечает издание, проведение демонстрации, сбор на которую начался в соцсетях 29 мая, было запрещено властями за несколько часов до начала акции. Отказ был обоснован запретом на массовые акции в условиях чрезвычайной ситуации в области здравоохранения.

По словам газеты, в руках у протестующих были сотни плакатов, напоминающих о жертвах полицейского насилия в США и Франции с начала 2000-х годов, всюду можно было увидеть аббревиатуру BLM (Black Lives Matter), а на медицинских масках на лицах некоторых участников акции читалось «I can’t breathe» («Я не могу дышать» — ИноТВ) — слова, произнесённые Джорджем Флойдом и Адамой Траоре перед смертью.

Асса Траоре, сестра Адамы и видный деятель борьбы с полицейским насилием с удовлетворением отозвалась о количестве собравшихся, предупредив, что «это только начало». «В следующий раз все будет гораздо организованнее», — пообещала активистка.

Как отмечает издание, после двухчасового мирного собрания начались столкновения, и двор здания суда постепенно наполнился слезоточивым газом. Самокаты и велосипеды городского проката, скутеры и мусорные корзины превратились в горящие баррикады, а витрины магазинов и стёкла автобусных остановок были разбиты вдребезги. Владельцы только что открывшихся после карантина террас баров и ресторанов вынуждены были в срочном порядке сворачивать оборудование и закрываться, чтобы избежать повреждения имущества. По сообщениям префектуры полиции, 18 человек были задержаны. Как передаёт газета, мирные протесты также прошли в Лилле, Марселе и Лионе.

Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер осудил беспорядки в Париже во вторник вечером и похвалил силы правопорядка за «владение ситуацией и хладнокровие». Ранее во вторник на вопрос о деле чернокожего подростка по имени Бонди, получившего серьёзное ранение в глаз во время задержания за попытку кражи скутера, Кастанер ответил, что в стране существует «республиканская полиция, защищающая мужчин и женщин от всего, включая расизм».

Как подчёркивает издание, акция протеста состоялась в день публикации результатов экспертизы, проведённой по заказу семьи Траоре, согласно которым Адама умер из-за невозможности дышать свободно после полицейского захвата. Эти результаты противоречат данным другой экспертизы, проведённой по заказу следствия и показавшей, что смерть наступила в результате сердечной недостаточности на фоне стресса, физической нагрузки и «большой концентрации каннабиса» в организме.