Канал через Балтийскую косу укрепит польскую экономическую независимость, уверен министр морской экономики и внутреннего судоходства Польши Марек Грубарчик. По его мнению, критика канала из уст одного из кандидатов на пост президента Рафала Тшасковского говорит о возможном «сотрудничестве» последнего с Россией, которая давно пытается похоронить этот проект.

Министр морской экономики и внутреннего судоходства Польши Марек Грубарчик заявил, что строительству канала через Балтийскую косу ничего не угрожает, несмотря на то что Россия приложит все усилия для того, чтобы остановить проект, сообщает TVP Info.

«Россия сделает всё возможное, чтобы его заблокировать. Самое ужасное, что она это делает при помощи одного из кандидатов на пост президента Польши. Здесь всё складывается», — таким образом он прокомментировал заявление Рафала Тшасковского о том, что в случае победы на президентских выборах он остановит строительство канала.

«Россия хочет заблокировать этот проект по причине того, что он станет сильным подспорьем для Восточной Польши и альтернативой для наших восточных соседей», — добавил он.

В понедельник министр Грубарчик заявил, что заявление Рафала Тшасковского по поводу канала через Балтийскую косу вредно и бьёт по безопасности страны.