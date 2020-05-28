Al Jazeera: брексит неожиданно сбавил антимигрантские настроения в британском обществе

После брексита в британском обществе заметно спал уровень ксенофобских настроений, пишет Al Jazeera, ссылаясь на исследование, проведённое группой британских университетов. Примечательно, что отношение к мигрантам улучшилось не только у противников выхода из ЕС, но и у сторонников. По мнению учёных, основная причина феномена состоит в том, что общество само абстрагировалось от экстремистских, ксенофобских взглядов, посчитав, что в политическом спектре страны сложился излишне нетолерантный и враждебный климат.

В британских либеральных СМИ и среди противников выхода Великобритании из ЕС существует популярный посыл о том, что одной из основных причин брексита стала «узколобая ксенофобия», пишет Al Jazeera. Как отмечает издание, победа сторонников выхода во многом воспринималась как триумф правых популистов.

Возникшие в ходе референдума противоречия продолжают разделять Великобританию, пишет Al Jazeera, однако новое исследование, проведённое группой университетов, показало неожиданные результаты: брексит изменил взгляды британцев по отношению к мигрантам в лучшую сторону.

Как пишет издание, те, кто голосовал за выход из ЕС, смягчили свои антимигрантские настроения из-за ощущения «вернувшегося контроля». Кроме того, в исследовании говорится о том, что и сторонники, и противники брексита почувствовали необходимость отринуть ксенофобские взгляды.



«Единственный ответ, объясняющий эти перемены, заключается в том, что люди хотят дистанцироваться от граждан и позиций, воспринимаемых в качестве экстремистских, дискриминирующих и неправильных», — приводит Al Jazeera слова одного из авторов исследования, профессора Дэвида Хадсона из Бирмингемского университета.

Согласно результатам исследования, после референдума вероятность мнений о том, что мигранты отбирают работу у местного населения, среди противников брексита снизилась на 9%, а среди сторонников — на 4%. Кроме того, количество мнений о том, что из-за мигрантов повышаются риски терактов, снизилось на 12% и 5% соответственно.

«Это доказательство демократических норм, действующих в этой стране. Общество самостоятельно скорректировало свои взгляды в ответ на политический климат, воспринятый им в качестве враждебного и нетолерантного», — приводит издание слова ведущего автора исследования, доктора Кассильды Шварц.

Несмотря на всё это, после референдума по брекситу в Великобритании выросло количество преступлений, совершённых на почве ненависти, пишет Al Jazeera. Как пишет издание, в период с июля по сентябрь 2016 года британская полиция зарегистрировала рекордное количество подобных преступлений. Впрочем, согласно статистике МВД Великобритании, имела место лишь короткая вспышка насилия, которая вскоре улеглась.