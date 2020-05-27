Times: мальчик и медведь — хватило мужества не паниковать при появлении животного

Во время прогулки с семьёй в Альпах итальянский мальчик неожиданно повстречал медведя. Однако он не запаниковал и спокойно вернулся к ожидавшим его взрослым, хотя зверь шёл за ним практически по пятам. Более того, по словам ребёнка, он считает этот день «лучшим днём» в его жизни, потому что очень любит животных и даже мечтал о подобной встрече, пишет The Times.

Во время прогулки по холмам в итальянских Альпах 12-летний итальянский мальчик Алессандро внезапно встретил медведя. Однако он не потерял самообладания и медленно отошёл к тому месту, где его ожидали взрослые, поэтому медведь потерял интерес и тоже вскоре ушёл, сообщает The Times со ссылкой на итальянское издание La Stampa.

Как рассказали журналистам родственники мальчика, в минувшее воскресенье семья отправилась на прогулку недалеко от своей родной деревни Спорминоре в итальянском альпийском регионе Трентино-Альто-Адидже. Алессандро гулял недалеко от остальных, когда рядом с ним внезапно появился большой медведь, поясняется в статье.

«Он шёл в нескольких метрах впереди нас, собирая побеги сосны, когда мы обнаружили, что он выходит из зарослей, а следом за ним идёт медведь», — рассказал в интервью дядя мальчика по имени Федерико. Он признался, что взрослые в этот момент очень переживали, потому что медведь какое-то время преследовал ребёнка и даже встал однажды на задние лапы. Однако сам Алессандро вёл себя очень спокойно и не утратил самообладания.

Эту встречу засняли на видео. И по оценкам экспертов, реакция мальчика была прямо «как по учебнику», говорится в статье. По словам родственников, Алессандро очень любит медведей и был счастлив этой встрече.

Бурые медведи исчезли из итальянской части Альп и были вновь завезены из Словении в 1990-х годах, поясняется в статье. Сейчас в этом регионе обитает около 50 особей, и их встречи с людьми не всегда заканчиваются гладко. Например, в 2014 году медведь напал на грибника, а в 2017-м ещё один атаковал мужчину и повредил ему руку.

Однако Алессандро рассказал, что много прочитал про этих животных, поэтому понимал, как надо себя вести: «Я знал, что мне надо было не напугать медведя и просто отойти от него. Знаете, в чём тут секрет? Я не смотрел ему в глаза, поэтому медведь понял, что я ему не враг». Мальчик также признался, что это был «лучший день» в его жизни, потому что его мечта сбылась, заключает The Times.