«Капитуляция перед мракобесием» — мэр Чикаго осудила раскрытие адресов больных COVID-19

Власти округа Кук, штат Иллинойс, проголосовали за раскрытие адресов пациентов с COVID-19, пишет в Twitter мэр Чикаго Лори Лайтфут. По её словам, это может привести к стигматизации людей, пострадавших от эпидемии. Вместо того чтобы помогать населению, власти США устанавливают авторитарный контроль, сетует американский комик Джимми Дор.

Поговорим о… Все ждут вакцины от COVID-19. Они хотят отслеживать контакты и всё такое… Угадайте, что они делают в Чикаго, округ Кук. Вот что пишет Лайтфут, мэр Чикаго. Она пишет: «Сегодня, к моему глубокому потрясению и разочарованию, девять членов Совета уполномоченных округа Кук проголосовали за капитуляцию перед невежеством и мракобесием — за принудительное раскрытие адреса каждого пациента с положительным тестом на COVID-19».



Это должно быть нарушением какого-нибудь правила врачебной тайны, нет? Разве в законе HIPAA* не говорится, что мои взаимодействия с медициной — моё частное дело? А теперь вы будете предавать огласке, где живут люди с COVID? С ВИЧ вы тоже так будете делать? Нет? Вы будете делать так с COVID — знаете, что из этого выйдет? Люди перестанут обращаться за долбаным лечением от COVID!



«Это позволяет местным правоохранительным органам хранить базы данных людей, пострадавших от ужасного вируса. Под циничным предлогом безопасности населения. Мы никогда не позволим, чтобы это стало законом в Чикаго, точно так же, как мы никогда не позволим стигматизировать людей и подвергать их риску неоказания услуг, помощи или поддержки. Это ужасное решение. Тем, кто за это в ответе, должно быть стыдно, а мы, остальные, должны негодовать».



Да!



«Обмен информацией не нарушает…» Ого! А вот этот человек заявляет…



СТЕФАНЕ САМОРАНО, актриса: Что?!



«Обмен информацией не нарушает законы о медицинской тайне…» Если не нарушает, то должно нарушать. И я уверен, что нарушает. Я уверен, что этот человек ошибается. «…согласно инструкциям Министерства здравоохранения и социальных служб. Адреса людей с положительными тестами передаются экстренным службам в 35 штатах, имена и адреса в 10 штатах». Это звучит...



СТЕФАНЕ САМОРАНО: То есть, допустим, сотрудник полиции знает, что в определённом месте, районе, доме есть пациент с COVID. Будет ли он всё равно исполнять свой долг перед обществом? Пойдёт ли разбираться с нуждами этого района или этого человека? Или подвергнет их стигматизации?



Раз уж пошло такое дело, почему бы не печатать их имена в газете рядом со словом «позор»?



СТЕФАНЕ САМОРАНО: Ха!



Как раньше поступали с теми, кто задолжал деньги банку. Что-то в этом духе. Может, правоохранительные органы могут и к ним в дом заходить без разрешения? Могут они так делать?



Наверное, мораль истории такова: в кризисное время ответом не должна быть авторитарная слежка за населением, она не укрепляет нашу безопасность. Если бы только мы могли найти в истории пример, подтверждающий эту мысль…



Погодите-ка… (Говорит в мобильный телефон.) Siri, что такое «Патриотический акт»**?



Хорошо, что Siri не ответил. Потому что для шутки мне этого было не надо. Шутка удалась бы хуже. Siri это знал, Siri знал, что отвечать. Siri знал. «Вам это надо для шутки?» Да, Siri, спасибо. Siri знает по голосу, когда я шучу. Правда, Siri? Спасибо.



Есть много вещей, которые не переживут эту пандемию. Малые предприятия, рестораны, поправки к конституции…



Раз уж пошло такое дело, надо, чтобы мы могли заодно и следить за ними… Погодите, мы уже можем? Ха-ха-ха! Как хорошо!



Кто-нибудь беспокоится из-за этого, хоть чуточку? Наверное, мэр Чикаго беспокоится.



То есть я уверен, что подхватить COVID — само по себе довольно плохо. Придумаем способ сделать этим людям ещё хуже!



Как правительство отреагировало на COVID? Триллионы банкам, авторитарная слежка, отказ расширять здравоохранение или помогать людям напрямую. Вот так правительство! Я прав, а?



Дата выхода в эфир 24 мая 2020 года.



* Закон о мобильности и подотчётности медицинского страхования, принят в США в 1996 году (прим. ИноТВ).



** Закон, расширивший полномочия американских спецслужб, принят после терактов 11 сентября 2001 года (прим. ИноТВ).