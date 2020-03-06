WP: американские правозащитники обрушились с критикой на мировых «автократов» — досталось и Трампу

Помимо стран, правительства которых традиционно пренебрегали политическими и гражданскими свободами своих граждан, в государствах с многолетним опытом защиты прав и свобод также можно увидеть тревожные отклонения от демократических норм, уверены в правозащитной организации Freedom House. Так, политика президента США Дональда Трампа угрожает честности выборов, независимости судебной системы и гарантиям против коррупции, цитирует правозащитников The Washington Post.

Политические и гражданские свободы находятся под угрозой не только в авторитарных странах, но и в государствах с многолетним опытом защиты прав и свобод, пишет The Washington Post со ссылкой на доклад правозащитной организации Freedom House.

«Демократия и плюрализм находятся под угрозой. Диктаторы трудятся, чтобы искоренить последние пережитки инакомыслия внутри своих стран и распространить своё пагубное влияние на новые уголки мира», — отметила вице-президент организации по исследованиям и анализу Сара Репуччи.

В частности, Freedom House осудил репрессивные кампании Китая, например в Синьцзяне против уйгуров, а также предупредил о «непрекращающейся кампании Пекина по замене существующих международных норм своим собственным авторитарным видением». Ещё одним авторитарным режимом в докладе назвали Россию за недопуск до выборов 2019 года кандидатов от оппозиции. Кроме того, правительство Ирана в организации обвинили в попытках посеять раздор в соседних странах и насильственных способах подавления демонстраций у себя в стране.

Однако наиболее тревожным аспектом доклада издание называет постоянно усугубляющуюся ситуацию с политическими и гражданскими свободами в «устоявшихся демократиях».

В частности, лидера США Дональда Трампа обвинили в попытках оказывать давление на «честность выборов, независимость судебной системы и гарантии против коррупции» в стране. Кроме того, от рук действующего президента, если верить авторам доклада, пострадало «равное и справедливое отношение к беженцам», несмотря на традиционную роль Соединённых Штатов в качестве «маяка для угнетённых».

Ещё большие опасения Freedom House вызывает тот факт, что, даже если США остаётся свободной страной, риторика Трампа может иметь колоссальные последствия за пределами страны. Так, атаки президента на американские СМИ способствуют подавлению свободы слова в других странах, где слова Трампа выставляют образцом для подражания.

Несмотря на то что президент организации Майкл Абрамовиц отметил успех политики администрации Трампа в отношении Ирана и Венесуэлы, риторика Белого дома в адрес автократов и монархов на Ближнем Востоке и в Индии ему показалась недостаточно сильной.

При этом в крупнейшей в мире демократии под руководством премьер-министра Нарендры Моди Freedom House также увидел «тревожные отклонения от демократических норм».

Опубликованный на прошлой неделе опрос исследовательского центра Pew Research Center показал, что всё меньше граждан Индии считают свободу слова «очень важной» составляющей своего общества.

Тем не менее The Washington Post напоминает, что прошлый год во многих уголках мира прошёл под знаком продемократических движений и политических волнений. Так, протестующие от Гонконга до Южной Америки требовали расширения свобод.

По словам Абрамовица, стремление к демократии там не является «западным насаждением». «Это признак того, что даже автократы должны учитывать интересы людей», — заявил глава Freedom House.