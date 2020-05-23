WP узнала, что власти США обсуждают новые ядерные испытания

В администрации президента США Дональда Трампа обсуждали возможность проведения первого с 1992 года ядерного испытания, которое могло бы укрепить переговорную позицию страны на фоне скорого истечения срока действия СНВ-III, передаёт The Washington Post. Тем не менее сторонники нераспространения ядерного оружия предупреждают, что об опасности беспрецедентной гонки ядерных вооружений.

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривала возможность проведения первого с 1992 года ядерного испытания, передаёт The Washington Post.

Как стало известно изданию из анонимных источников, вопрос был поднят на встрече высокопоставленных чиновников из ведомств, занимающихся национальной безопасностью, в прошлую пятницу, 15 мая. Поводом для обсуждения стали обвинения представителей администрации в адрес России и Китая в проведении испытаний ядерного оружия малой мощности.

По мнению источника в администрации Трампа, демонстрация Москве и Пекину способности США «провести быстрые испытания» могла бы быть полезной с точки зрения переговоров на фоне желания Вашингтона заключить трёхстороннее соглашение по контролю над ядерными вооружениями.

Отмечается, что встреча завершилась без какого-либо решения по вопросу испытаний. Источники, знакомые с ходом обсуждения, отметили серьёзные разногласия относительно этой идеи в Национальном управлении ядерной безопасности.

Тем не менее, по словам одного из источников, в конечном итоге было решено принять другие меры «в ответ на угрозы, исходящие от России и Китая, и избежать возобновления испытаний».

Как полагает The Washington Post, испытание в случае его проведения «будет иметь далеко идущие последствия для отношений с другими ядерными державами и отменит многолетний мораторий на подобные действия».

Издание напоминает, что Соединённые Штаты не проводили ядерных испытаний с сентября 1992 года. Сторонники нераспространения ядерного оружия неоднократно предупреждали, что их возобновление может иметь «дестабилизирующие последствия».

«Это стало бы приглашением для других стран, обладающих ядерным оружием, последовать примеру. Положило бы начало беспрецедентной гонки ядерных вооружений. Это также привело бы к срыву переговоров с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, который, вероятно, больше не считал бы себя обязанным соблюдать мораторий на ядерные испытания», — заявил руководитель Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимбалл.

Ранее США заявили, что думают над продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, срок действия которого истекает в 2021 году. Однако в администрации Трампа предлагают подключить к переговорам по СНВ-III Китай. Там до сих пор заявляли, что в подобных переговорах не заинтересован.

Тем не менее, как отмечает The Washington Post, Кимбалл указал на опасность попытки убедить Пекин присоединиться к соглашению путём ядерных испытаний.

«Если эта администрация считает, что ядерный взрыв и балансирование на грани ядерного конфликта вынудят партнёров по переговорам пойти на односторонние уступки, это опасная затея», — предупредил эксперт.