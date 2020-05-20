Independent: брексит без сделки ударит по карману британских потребителей

Министр внешней торговли Великобритании Элизабет Трасс анонсировала список тарифов, которые Лондон введёт на европейские товары, если сделка с ЕС не состоится, пишет The Independent. Согласно этим тарифам, англичан ждёт существенное увеличение цен на такие товары, как сыр, вино и автомобили.

К концу года британские потребители столкнутся с существенным скачком цен на европейские продукты, такие как вино, сыр и автомобили, если соглашение с ЕС так и не будет достигнуто, пишет The Independent. Недавно министр внешней торговли Великобритании Элизабет Трасс анонсировала уровень тарифов, которые Лондон введёт в отношении товаров из стран, с которыми не будет действовать договор о свободной торговле.

Как отмечает издание, зашедшие в тупик переговоры по брекситу могут означать, что Великобритания в итоге будет торговать с Европой по правилам ВТО, взамен нынешних нулевых тарифов. Теперь, в условиях, когда правительство опубликовало будущие тарифы, есть возможность посчитать, насколько именно возрастут цены на товары, пишет The Independent.

К примеру, вино из Италии, Франции и Испании подорожает примерно на £2, цена на сыр увеличится на 63—93%, информирует издание. Что же касается европейских автомобилей, то их стоимость в Великобритании может возрасти на несколько тысяч фунтов. Впрочем, государственный тарифный план также планирует сокращение ряда тарифов, которые Великобритания платила, будучи частью Таможенного союза ЕС. В частности, дешевле станут такие товары, как зеркала, термостаты, ножницы, морозильники, посудомоечные машины (произведённые за пределами ЕС).

Как пишет издание, источники, близкие к британским переговорщикам по брекситу, сообщили, что британская сторона не против того, чтобы выйти из переговоров без сделки в декабре, и не намерена продлевать переходный период.