Independent: брексит без сделки ударит по карману британских потребителей
К концу года британские потребители столкнутся с существенным скачком цен на европейские продукты, такие как вино, сыр и автомобили, если соглашение с ЕС так и не будет достигнуто, пишет The Independent. Недавно министр внешней торговли Великобритании Элизабет Трасс анонсировала уровень тарифов, которые Лондон введёт в отношении товаров из стран, с которыми не будет действовать договор о свободной торговле.
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