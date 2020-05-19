Daily Telegraph: «миссия невыполнима» — ЕС и Великобритания не могут договориться о вылове рыбы

Соглашение по рыбной ловле стало камнем преткновения на переговорах между ЕС и Великобританией по брекситу, пишет The Daily Telegraph. Возвращение контроля за своими водами было одним из главных обещаний сторонников брексита. Однако ЕС не намерен принимать условия Лондона о квоте на вылов рыбы в британских водах. При этом сама отрасль находится в упадке: как сообщает издание, с 2006 года продажи британской рыбы упали на 25%.

Соглашение по рыбной ловле стало «невыполнимой миссией» на торговых переговорах между ЕС и Великобританией, пишет The Daily Telegraph. Разочарованные представители с обеих сторон рассматривают проблему как ещё одно непреодолимое препятствие, наряду с требованием ЕС о равных условиях в права трудящихся, экологическими стандартами, государственной помощью и ролью Европейского суда.

По словам главного переговорщика по брекситу от Великобритании Дэвида Фроста, ЕС продолжает настаивать на получении доступа к британским рыболовецким водам в несовместимой с будущим статусом Великобритании как независимой морской державы. Как пишет The Daily Telegraph, Брюссель, в свою очередь, неоднократно отвергал предложения Лондона, заключающиеся в введении годового лимита на вылов рыбы.

Издание отмечает, что вопрос о рыбной ловле является преимуществом Великобритании на переговорах, поскольку доступ к британским рыболовецким водам — один из приоритетов Евросоюза, заинтересованного в максимальном сохранении своих прав в этой области. Кроме того, вопрос о рыбной ловле имеет символическое значение, поскольку возвращение контроля над британскими водами было одним из основных обещаний сторонников брексита.

При этом рыбная ловля составляет лишь 1% от ВВП Великобритании, информирует The Daily Telegraph. Кроме того, отрасль переживает упадок: согласно данным организации Seafish, с 2006 года продажи рыбы сократились на 25%, что порождает вопрос о том, стоит ли спор с ЕС свеч.

Впрочем, Национальная федерация рыболовецких организаций убеждена в том, что если год завершится без заключения торговой сделки, то Великобритания получит то, чего она хочет. Однако, по мнению экономиста из ING Джеймса Смита, в случае отсутствия торгового соглашения ЕС, скорее всего, введёт режим наиболее благоприятствуемой нации, что будет означать повышение тарифов на рыбу. К примеру, цена на макрель может в результате возрасти на 20%, что нанесёт ущерб всей отрасли.

При этом коронавирус рискует заглушить голоса экспортёров, призывающих к заключению сделки с ЕС, предоставившей бы им доступ к европейскому рынку, отмечает Мухтаба Рахман из консалтингового агентства Eurasia Group. Несмотря на это, Рахман считает, что достижение компромисса всё же возможно: к примеру, введение квот на вылов не на год, а на полгода. Тем не менее для него ясно одно: «Правительство ставит суверенитет выше экономики», — приводит издание слова Рахмана.