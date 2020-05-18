NBC: ритуал рукопожатия не убить даже коронавирусу

Рукопожатие — это один из древнейших приветственных ритуалов, который уходит корнями глубоко в историю человека как биологического вида, говорится в репортаже NBC. Как рассказал в интервью каналу британский дипломат Энди Скотт, написавший книгу о обычаях приветствия, хотя пандемия коронавируса и заставляет людей находить новые способы здороваться, она вряд ли заставит рукопожатие исчезнуть — ведь эпидемии прошлого этого сделать не смогли.

«Отбей кулачок»; «ля биз» — приветственный поцелуй в щёку, принятый у французов; «дэп» — неформальное приветствие; «дай пять»; объятия; рукопожатие; виды приветствия немного разнятся от одной культуры к другой, однако во всём мире люди, здороваясь друг с другом, прибегают к некому физическому ритуалу. По крайней мере, так было раньше.



ЭНДИ СКОТТ, автор книги «Поцелуй или два»?: По всему миру нас буквально за несколько недель лишили социальных норм, которые существовали столько, сколько помнит история, и это странное и неприятное ощущение.



Пандемия COVID-19 кардинально изменила нашу обычную жизнь, причём как в заметных её аспектах, так и не очень. При этом коронавирус мешает проявлению одного из самых базовых человеческих инстинктов — приветствию.



ЭНДИ СКОТТ: Меня зовут Энди Скотт. На данный момент я работаю в МИД Великобритании, однако до этого я взял отпуск на пару лет, и написал вот эту книгу — «Поцелуй или два?: искусство и наука приветствия».



Хотя рукопожатие покорило практически весь мир, ритуал приветствия имеет долгую историю — очень долгую.



ЭНДИ СКОТТ: Самое первое в истории рукопожатие, конечно, зафиксировано в письменных источниках не было, однако если исходить из них, то о нём упоминает, например, Гомер, в VIII веке до нашей эры в Древней Греции. Он пишет о людях, которые пользовались рукопожатием, чтобы дать клятву в верности.



Акт рукопожатия отображают памятники искусства по всему древнему миру. В Древней Греции ему посвятили даже целый жанр искусства, назвав его dexiosis, что переводится как «протягивание кому-то правой руки».



ЭНДИ СКОТТ: Принято считать, что ритуал рукопожатия зародился в средневековой Европе в среде рыцарей. Таким образом они показывали, что не вооружены.



Большинство людей полагают, что рукопожатие именно так и появилось. Рыцари обменивались рукопожатиями, чтобы показать, что у них в руках нет меча — или кинжала в рукаве. В Америке эта практика стала популярной в XVIII веке благодаря квакерам. Историк Майкл Цукерман пишет, что у квакеров «был принят ритуал рукопожатия, и они протягивали руку всем независимо от чина» — как мы и поступаем по сей день.



Между тем, инстинкт приветствия, скорее всего, появился ещё раньше — лет где-то на пару тысяч.



ЭНДИ СКОТТ: Приветствия появились вместе с самими людьми или даже раньше. Если посмотреть на наших пращуров — шимпанзе и другие приматов, — можно заметить, что при встрече со знакомыми и незнакомыми обезьянами, они исполняют определённые ритуалы. Некоторые люди изучают ранее неизвестные племена, например, глубоко в лесах Амазонии, — и находят свидетельства того, что и они пользуются рукопожатием. Это говорит о том, что рукопожатие — это не новое культурное явление, но феномен, глубоко укоренившийся в нашей эволюционной истории.



И мне кажется, что и рукопожатие, и объятия, и поцелуй — самые распространённые формы приветствия — похожи в том плане, что они отражают крепчайшие узы между матерью и ребёнком. Потому приветствия по своей сути нужны, чтобы подтверждать нашу связь, проверять её, а также строить отношения.



Ритуал приветствия — это не самоцель. Они служат невероятно важной задаче, которая уходит корнями в нашу эволюционную биологию.



ЭНДИ СКОТТ: Да, мы порой воспринимаем всё это лишь как проявление вежливости, но мне всё-таки кажется, что на самом деле приветствия сигнализируют о намерении сотрудничать, а не соперничать. Ведь всё-таки мы, люди, можем вступать в серьёзнейшие конфликты друг с другом и проявлять агрессию по отношению друг к другу. А приветствие — это сигнал того, что мы намереваемся выстраивать друг с другом отношения.



К сожалению, поскольку у истории есть неприятная привычка повторяться, это — далеко не первый раз, когда болезнь изменила наши ритуалы.



ЭНДИ СКОТТ: Если мы вспомним I век нашей эры, император Рима Тиберий своим указом запретил поцелуи в губы, так как считал, что из-за них распространялась некая грибковая инфекция, которая уродовала тогда представителей знати.



Хотите верьте, хотите нет, но англичане в своё время пользовались заслуженной славой за свои поцелуи и весьма откровенные ритуалы приветствия: во время чумы в Англии, где-то в 60-е годы XVII века, поцелуи стали терять популярность. А уже относительно недавно, когда в 2009 году пришёл свиной грипп, людям рекомендовали отказаться от физических привественных ритуалов — даже во Франции граждан просили забыть про «Ля Биз», поцелуй в щёку. Наконец, во время вспышки эболы в 2014-м людям велели прекратить обмениваться рукопожатиями.



Так что же будет, если мы больше не сможем сигнализировать о намерении сотрудничать — особенно на долгий период? И, учитывая то, что мы знаем о путях распространения инфекций, придётся нам придумать какой-нибудь другой способ здороваться?



ЭНДИ СКОТТ: Кое-какие новые вещи мы в мире уже видели — например, прикосновение ступнями ног, толчок локтями… Конечно, учитывая новые нормы по социальном дистанцированию, даже так делать мы уже больше не можем. Но, опять же, эти новые жесты, на мой взгляд, тоже отражают темы сотрудничества и соперничества. Впрочем, правда пока, наверное, в том, что никому из нас ничего не известно, мы «на ходу» придумываем какие-то вещи, и нам только предстоит увидеть, какие жесты в итоге закрепятся.



Но пожаловали ли прикосновения ступнями, толчки локтями, а также жест «намасте», который продвигали некоторые лидеры, к нам надолго, или же рукопожатие всё-таки слишком крепкий обычай и не исчезнет?



ЭНДИ СКОТТ: Если вопрос в том, когда же изменится ситуация, и мы сможем вернуться к прежним социальным нормам, ответ на него пока не известен. Вместе с тем, успокаивает то обстоятельство, что, оглядываясь на историю, мы видим, что мы переживали эпидемии и в прошлом — и всякий раз возвращались к старым привычкам.



Есть некий диссонанс между тем фактом, что мы крайне социальные животные и нуждаемся в общении с людьми и физическом контакте с ними, и тем, что у нас есть мозг, который способен мыслить и понимает, что перед нами стоит угроза пандемии. Из-за этого временами людям приходится делать над собой усилие, чтобы избегать каких-то поведенческих привычек. Впрочем, на мой взгляд, в этом отношении мы должны коллективно, как вид, понимать ситуацию, и неопределённость должна нас объединять.



Тем не менее, я считаю, что мы всё же запрограммированы на то, чтобы быть социальными животными и будем несмотря ни на что находить способы друг друга приветствовать, отдавать друг другу должное и демонстрировать благие намерения по отношению друг к другу.



Дата выхода в эфир 14 мая 2020 года.