Guardian: Польша провела «призрачные» выборы президента с нулевой явкой

Прошедшие накануне президентские выборы в Польше показали рекордно низкую явку в 0%. Официально власти не отменили голосование, о проведении которых местные политики спорили в течение нескольких недель, но избирательные участки оставались закрытыми, сообщает The Guardian.

Воскресные президентские выборы в Польше показали рекордно низкую явку в 0%. Голосование не было официально отменено, но избирательные участки оставались закрытыми, что привело к странным «призрачным выборам», о проведении которых местные политики спорили в течение нескольких недель, пишет The Guardian.

Правящая партия «Право и справедливость» (ПИС), которую в последние годы обвиняли в отступлении от демократических норм, пыталась провести выборы. Её не останавливали даже трудности голосования во времена COVID-19, отмечает издание.

Президент Анджей Дуда, который является сторонником ПИС, имел высокие шансы на победу. Поэтому оппозиция обвинила правительство в том, что оно пытается «протолкнуть» проведение выборов, чтобы действующий глава государства сумел выиграть в первом туре.

«Избирательный участок закрыт, следовательно, кто-то отменил выборы. Но непонятно, кто именно и на каком основании», — заявил левый депутат Томаш Трела, который пришёл в школу, где обычно располагался избирательный участок.

Кандидаты от оппозиции полагают, что Дуда может стать «более уязвимым», если провести выборы позже, когда экономические последствия сдерживания коронавируса станут очевиднее. Они также жаловались на то, что ограничения на передвижение делают агитацию невозможной.

Оппозиционеры хотели, чтобы власти ввели режим ЧС, что автоматически привело бы к отсрочке выборов. Но правительство, которое неофициально контролируется лидером ПИС Ярославом Качиньским, отказалось, заявив, что ситуация с коронавирусом недостаточно серьёзна, чтобы оправдать этот шаг. Решение вызвало раскол в правящей коалиции.

Польше, как и большинству стран Центральной Европы, удалось сохранить уровень заболевания коронавирусом ниже, чем у её западных соседей, отчасти благодаря ранним карантинным мерам, которые сейчас постепенно ослабляются. На сегодняшний день в стране зарегистрировано около 16 тыс. подтвержденных случаев и 800 смертей при населении 38 млн. человек.

Подготовка к выборам была «хаотичной»: бюллетени напечатали до того, как появилась правовая основа для проведения выборов по почте, и не было ясности относительно того, смогут ли сотни тысяч поляков за рубежом проголосовать. Ещё несколько дней назад было непонятно, состоится ли голосование.

«Получается, что реальность не такая гибкая, как ум Ярослава Качиньского», — заявил на пресс-конференции в понедельник один из кандидатов от оппозиции Шимон Холовня.

Национальная избирательная комиссия установила срок в две недели на установление даты новых выборов, которые должны состояться в течение 60 дней после объявления. Вероятно, споры по поводу правовой основы для изменения даты выборов и их форме проведения

продолжатся, заключает The Guardian.