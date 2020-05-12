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Die Welt: во время пандемии в Испании возросла популярность ФРГ и Ангелы Меркель

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Успехи Германии в борьбе с коронавирусом резко повысили авторитет Берлина в Испании, пишет Die Welt. Испанцы хвалят Ангелу Меркель за её научный и взвешенный подход: издание отмечает, что канцлер ФРГ выгодно смотрится на фоне конфликтных испанских политиков.
Die Welt: во время пандемии в Испании возросла популярность ФРГ и Ангелы Меркель
Reuters

Германия уже давно ассоциируется у испанцев с эффективностью и профессионализмом, а кризис, связанный с коронавирусом, поднял эту репутацию на небывалые высоты, пишет Die Welt. В Испании тот факт, что в ФРГ, самой большой европейской стране, было так мало смертельных случаев от коронавируса, называют «немецким чудом».

В испанских репортажах об успехах Германии в борьбе с коронавирусом упоминаются ранняя реакция (ещё в январе) и масштабное оснащение системы здравоохранения. Что же касается самой Испании, то королевство с понедельника начинает постепенный выход из ограничительных мер.
 
Издание пишет, что с самого начала кризиса премьер Испании регулярно информировал глав регионов об антикризисной политике, однако практически не подключал их к ней: как отмечает Die Welt, это типичный для Испании баланс между централизованностью и федерализмом, когда компетенции регионов рассматриваются скорее как уступки от центра. На этом фоне интересно, что престижная испанская газета El Pais, проанализировав кризисный подход классической федерации (ФРГ) и классического унитарного государства (Франции), определила явного победителя: Германию.
 
Ангелу Меркель в Испании называют «политическим антителом против коронавируса» и «канцлером-учёным»: она воплощает в себе то, что испанцы ценят в немецкой политике — деловитость и компромисс. Этим она отличается от очень конфликтных испанских политиков. Die Welt отмечает, что политический хаос в Испании, в том числе, привёл к тому, что страна оказалась не готова к пандемии.
 
 
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