SRF: Меркель переложила ответственность за смягчение карантина на регионы

В борьбе с эпидемией коронавируса власти Германии решили сделать большую ставку на децентрализацию власти, сообщает SRF. Теперь решения о смягчение карантина будут принимать федеральные земли. И только в случаях сильных вспышек пандемии Берлин вновь подключится к принятию решений. Об этом немецкий канцлер Ангела Меркель договорилась со своими премьер-министрами.

До сих пор в политическом плане соседняя Германия боролся с эпидемией коронавируса также, как и мы в Швейцарии. Немецкое правительство во главе с Ангелой Меркель сосредоточило всю власть в своих руках. Но в последнее время всё большее число федеральных земель выступали с инициативами по ослаблению карантина. Сегодняшние переговоры Меркель с премьер-министрами федеральных земель показали, что власть готова пойти на уступки.

Меньше централизации в борьбе с коронавирусом, и вместо неё больше федерализации — к этому сегодня во время телефонной конференции с канцлером в очередной раз призвали премьер-министры немецких федеральных земель. И Ангела Меркель согласилась. В сложившейся ситуации смягчение мер возможно, но только при соблюдении определённых требований.

АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ, канцлер Германии: Если число заражений упало, то нам необходим аварийный механизм, чтобы в случае, если число заражений на региональном уровне снова начнёт расти, мы могли вновь ужесточить меры.

Это означает, что как только в одном из районов за последние семь дней будет выявлено больше 50 новых случаев заражения на 100 000 жителей, нужно будет ужесточать меры. И только в случае сильных вспышек пандемии федеральное правительство вновь подключится к принятию решений. Таковы договорённости.

Ограничение контактов будет действовать и дальше — по началу до 5 июня. Но заниматься спортом на открытом воздухе снова разрешено. Футбольная Бундеслига сможет возобновить игры со второй половины мая, но без зрителей и при условии проведения регулярных тестов.

МАРКУС ЗЁДЕР, премьер-министр Баварии: Мы сейчас развиваемся дальше. Мы смягчаем меры, но не поспешно, а осторожно.

Буквально вчера Мекленбург-Передняя Померания объявила, что собирается уже в мае открыть отели для пляжного отдыха. По сравнению с остальной Германией в земле сейчас зарегистрировано меньше всего заболевших. Нижняя Саксония также торопится. С понедельника в земле собираются открыть рестораны и кафе, но при соблюдении определённых условий.

Так что теперь канцлер переложила ответственность за все дальнейшие смягчения мер на своих премьер-министров. По крайней до тех пор, пока эпидемия коронавируса будет под контролем.

Дата выхода в эфир 07 мая 2020.