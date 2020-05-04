Focus Online: глава МВД ФРГ не исключил пятый канцлерский срок Меркель

Ангела Меркель столь успешно руководит Германией в период пандемии, что за кулисами немецкой политики даже начали обсуждать возможность её пятого срока на посту канцлера, пишет Focus Online, ссылаясь на слова главы МВД ФРГ Хорста Зеехофера. Зеехофер отметил, что в такой момент стоит порадоваться, что у руля Германии оказался такой канцлер.
Глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер похвалил работу Ангелы Меркель в период пандемии, пишет Focus Online. «Ангела Меркель уверенно ведёт Германию через кризис. Мы можем радоваться, что в такой момент у власти в нашей стране находится такой канцлер», — приводит издание слова политика.
По словам Зеехофера, за политическими кулисами даже обсуждают возможность пятого канцлерского срока Меркель. Глава МВД отметил, что в последнее время часто слышал подобные разговоры. Кроме того, Зеехофер похвалил премьер-министра Баварии Маркуса Зёдера, отметив, что тот очень хорошо выполняет свою работу.
Зеехофер также высказался по поводу возобновления сезона в немецкой футбольной бундеслиге: как пишет издание, политик не против возобновления в мае, но лишь при условии соблюдения строгих предписаний. В частности, Зеехофер подчеркнул, что если у кого-либо из членов футбольной команды выявят коронавирус, то весь персонал клуба, как и персонал последней игравшей против него команды, должен быть помещён на двухнедельный карантин.
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