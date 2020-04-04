Bloomberg: Меркель вышла из самоизоляции и призвала сограждан оставаться дома

Канцлер Германии Ангела Меркель вернулась на работу в офис после домашнего карантина, на который она была направлена после контакта с инфицированным COVID-19, передаёт Bloomberg. В своём обращении политик призвала граждан соблюдать меры предосторожности во время пасхальных каникул.
Канцлер Германии Ангела Меркель вернулась к работе в офисе, завершив двухнедельную самоизоляцию, после того как как минимум три теста показали отсутствие у неё коронавируса, сообщает Bloomberg.
Как отмечает агентство, решение о самоизоляции Меркель приняла 22 марта после того, как стало известно, что врач, который за два дня до этого делал ей профилактическую прививку от пневмонии, заболел коронавирусом.
В пятничном обращении канцлер призвала граждан оставаться дома и избегать социальных контактов во время пасхальных каникул.
Несмотря на то, что замедление темпов распространения вируса даёт «некоторую надежду», Меркель подчеркнула, что ещё рано судить о времени ослабления ограничений.
«Я бы поступила совершенно безответственно, если бы назвала конкретную дату для снятия, или, по крайней мере, ослабления мер, но тогда я бы не смогла выполнить это обещание. Количество заражений не позволит», —отметила лидер Германии.
Меркель также добавила, что правительство «день и ночь» трудится над защитой здоровья граждан, передаёт Bloomberg.
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