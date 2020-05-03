N-TV: коронавирус перегружает эквадорскую систему здравоохранения

03:00
Татьяна Васильева рассказала о симптомах коронавируса
Актриса Татьяна Васильева, у которой ранее был диагностирован коронавирус, рассказала о симптомах заболевания.
03:00
Число заразившихся коронавирусом в Бразилии достигло 96 559
Число зафиксированных случаев заражения коронавирусом в Бразилии за последние сутки возросло на 4 970 и достигло 96 559.
03:00
Один человек погиб при крушении вертолёта в Хьюстоне
Один сотрудник полиции погиб в результате крушения вертолёта в американском городе Хьюстон в штате Техас.
03:00
Шарапова показала, как поддерживает форму в домашних условиях
Экс-первая ракетка мира Мария Шарапова поддерживает форму даже после завершения профессиональной карьеры.
03:00
Трамп прокомментировал появление Ким Чен Ына на публике
Президент США Дональд Трамп заявил, что рад тому, что с северокорейским лидером Ким Чен Ыном всё в порядке.
03:00
Источник: СКА подписал форварда юниорской сборной России Мичкова
15-летний форвард Матвей Мичков перейдёт из ярославского «Локомотива» в петербургский СКА.
03:00
Украинский боксёр намерен добиться реванша с Бетербиевым
Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) Александр Гвоздик заявил, что хотел бы получить реванш с Бетербиевым.
03:00
Полиция не пустила в Псковскую область 750 машин из-за COVID-19
За 2 мая полиция не пустила в Псковскую область более 750 автомобилей на фоне ситуации с коронавирусом.
03:00
Футболист «Ювентуса» Матюиди признался, что запаниковал после положительного теста на коронавирус
Полузащитник туринского «Ювентуса» Блез Матюиди рассказал о своей реакции на положительный результат сданного им теста на коронавирус.
03:00
Феттель неудачно дебютировал в виртуальных гонках
Четырёхкратный чемпион «Формулы-1», пилот Ferrari Себастьян Феттель принял участие в виртуальной Гонке легенд.
03:00
Билялетдинов: РПЛ нужно обязательно доиграть
Экс-футболист «Локомотива» и сборной России Динияр Билялетдинов считает, что чемпионат Российской премьер-лиги (РПЛ) должен быть доигран.
03:00
Туктамышева: тренировать прыжки в домашних условиях невозможно
Чемпионка мира и Европы 2015 года по фигурному катанию Елизавета Туктамышева рассказала о сложностях тренировок в домашних условиях.
03:00
СК начал проверку после падения из окна больницы врача с COVID-19
Следственный комитет начал проверку, после того как больной коронавирусом врач скорой помощи выпал из окна больницы под Воронежем.
03:00
«Аэрофлот» разрешил россиянам покупку субсидируемых билетов из Калининграда
Авиакомпания «Аэрофлот» разрешила всем гражданам России покупку субсидируемых билетов из Калининграда в Москву.
03:00
В Ассоциации тенниса США рассказали, когда примут решение о датах проведения US Open
Ассоциация тенниса США (USTA) выступила с заявлением о возможности переноса турнира US Open — 2020 в другой город или на другое время.
03:00
Билялетдинов назвал нелогичной возможную замену Сёмина на Николича
Бывший полузащитник московского «Локомотива» Динияр Билялетдинов прокомментировал возможный уход с поста главного тренера команды Юрия Сёмина и приход сербского специалиста Марко Николича.
03:00
Источник: «Краснодар» намерен расстаться с пятью легионерами
Урош Спаич, Йон Гудни Фьолусон, Панталеан Кайо, Мануэл Фернандеш и Маркус Берг больше не входят в дальнейшие планы «Краснодара».
03:00
Число умерших от коронавируса во Франции достигло 24 760
Число умерших от коронавируса во Франции достигло 24 760, за сутки оно выросло на 166.
03:00
Фигурист Алиев рассказал о мечте записать песню на собственные стихи
Чемпион Европы по фигурному катанию 2020 года Дмитрий Алиев рассказал о своих увлечениях.
03:00
В Приднестровье более 500 человек заразились коронавирусом
В Приднестровье выявлен 21 случай заражения коронавирусом, общее число инфицированных достигло 516.
03:00
Южный: лучше возобновить теннис без зрителей, чем не играть совсем
Бывший российский теннисист Михаил Южный прокомментировал возможность возвращения тенниса после мировой пандемии коронавируса при пустых трибунах.
03:00
Россия и Турция провели совместное патрулирование в сирийской Хасеке
Российско-турецкое патрулирование прошло в сирийской провинции Хасеке.
03:00
Карлсен обыграл Дин Лижэня и стал финалистом онлайн-турнира по шахматам
Действующий чемпион мира Магнус Карлсен обыграл в полуфинале онлайн-турнира Magnus Carlsen Invitational китайца Дин Лижэня.
03:00
Черчесов вспомнил свой первый трофей в тренерской карьере
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов вспомнил, как стал победителем Кубка Польши, возглавляя «Легию».
03:00
Пожар на пилораме в Ленинградской области ликвидирован
Крупный пожар на пилораме в Ломоносовском районе Ленинградской области ликвидирован.
03:00
СМИ: 6 мая «Барселона» вернётся на клубную базу
Футболисты «Барселоны» в скором времени пройдут тестирование на коронавирус, после чего возобновят тренировки на клубной базе.
03:00
В Москве скончались ещё 34 пациента с коронавирусом
В Москве скончались ещё 34 пациента с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом заявили в оперативном штабе столицы.
03:00
Федерация бокса России за месяц доставила нуждающимся 600 тыс. масок и 36 тыс. литров антисептика
Федерации бокса России подвела итоги первого месяца работы оперативного штаба, созданного для борьбы с коронавирусом.
03:00
В МИД Чехии рассказали, когда смогут открыть границы с соседними странами
Министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек сообщил, что республика планирует в июле открыть границы с соседними Словакией, Австрией, Германией и Польшей.
03:00
Канадский фигурист Нгуен опроверг слухи о романе с Медведевой
Канадский фигурист Нам Нгуен заявил, что находится в дружеских отношениях с россиянкой Евгенией Медведевой, но не более того.
03:00
«Болонья» объявила о возобновлении тренировок
Футболисты итальянской «Болоньи» возобновят тренировочный процесс с 5 мая.
03:00
СМИ: В Кабуле из тюрьмы освободили не менее 100 талибов
Власти Афганистана освободили из тюрьмы в Кабуле не менее 100 членов радикального движения «Талибан»*.
03:00
Хоккеист Зайцев заявил, что не болел коронавирусом
Защитник «Оттавы Сенаторз» и сборной России по хоккею Никита Зайцев опроверг информацию о том, что именно он в команде был заражён коронавирусом.
03:00
В общественный транспорт Подмосковья не пустят без маски
С введением в Московской области режима обязательного ношения масок с 12 мая пассажиры смогут пользоваться общественным транспортом только при их наличии.
03:00
Боец ACA Тони Джонсон поставил Нурмагомедова на второе место в рейтинге P4P
Американец Тони Джонсон, выступающий в лиге ACA, ответил, кого считает лучшим бойцом ММА вне зависимости от весовых категорий на данный момент.
03:00
Тони Джонсон назвал лучшего тяжеловеса в ММА на данный момент
Американский боец смешанных единоборств Тони Джонсон, выступающий в лиге ACA, ответил, кого считает сильнейшим бойцом тяжёлого веса на планете на данный момент.
03:00
СМИ: Братья Миранчук хотят продолжить карьеру в Примере
Приоритетным вариантом продолжения карьеры для полузащитников «Локомотива» Алексея и Антона Миранчуков является чемпионат Испании.
03:00
Лукашенко не делал тест на коронавирус
Президент Белоруссии Александр Лукашенко не делал тест на коронавирусную инфекцию COVID-19.
03:00
«Витязь» подписал трёх иностранных хоккеистов
Форварды Маттиас Теденбю и Джастин Дэнфорт, а также защитник Линус Хультстрём продолжат карьеру в «Витязе».
03:00
На пилораме в Ленинградской области произошёл пожар
Пожар произошёл на пилораме в Ломоносовском районе Ленинградской области, возгорание возникло на площади 600 кв. м.
03:00
Де Брёйне допускает уход из «Манчестер Сити» в случае неучастия команды в еврокубках
Бельгийский полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне заявил, что может покинуть команду, если Спортивный арбитражный суд в Лозанне (СAS) не удовлетворит апелляцию клуба на двухлетний запрет на участие в еврокубках, который был наложен на английский клуб за нарушение правил финансового фейр-плей.
03:00
Среди российских военных подтверждено 1177 случаев коронавируса
Среди российских военных подтверждено 1177 случаев коронавирусной инфекции COVID-19, среди курсантов — 1195.
03:00
Премьер-министр Испании выразил надежду на скорое возобновление спортивного сезона
Премьер-министр Испании Педро Санчес поделился мнением о процессе возобновления спортивного сезона в стране, прерванного из-за коронавируса.
03:00
СК расследует гибель двух мальчиков в Таганском районе Москвы
Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как в Таганском районе Москвы нашли тела двух мальчиков с травмами, характерными для падения с высоты.
03:00
«Слуцк» обыграл «Динамо-Минск» в матче чемпионата Белоруссии
В матче седьмого тура чемпионата Белоруссии по футболу «Слуцк» в гостях обыграл минское «Динамо».
03:00
В Нижегородской области три города закрыли на карантин
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин ввёл карантин в городах Выкса, Павлово и Кулебаки, а также в селе Починки и рабочих посёлках Тумботино, Гремячево и Мухтолово.
03:00
Тони Джонсон поделился ожиданиями от боя Емельяненко с Исмаиловым
Американский боец смешанных единоборств Тони Джонсон, выступающий в лиге ACA, выразил мнение, что Александра Емельяненко не ждёт лёгкая прогулка в битве с Магомедом Исмаиловым на турнире ACA 107.
03:00
Тони Джонсон пообещал нокаутировать Александра Емельяненко в бое-реванше
Американский боец смешанных единоборств Тони Джонсон, выступающий в лиге ACA, заявил, что в случае проведения боя-реванша отправит в нокаут Александра Емельяненко.
03:00
Самолёт с россиянами прибыл из Шанхая в Благовещенск
Спецрейс с 12 жителями Амурской области прибыл из Шанхая в Благовещенск. Об этом сообщило правительство региона.
03:00
Источник: Баринов продлил контракт с «Локомотивом» с зарплатой до €1,5 млн в год
Полузащитник Дмитрий Баринов продлил контракт с московским «Локомотивом» на четыре года.